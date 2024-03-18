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陳義雄妻：阿扁下場 讓天安排

聯合報／ 記者陳熙文／台南報導
當年三一九槍擊案依照證據研判陳義雄為兇嫌的可能性非常高，陳義雄遺孀陳李淑江始終認為丈夫不是兇手，而是被栽贓。記者劉學聖／攝影
當年三一九槍擊案依照證據研判陳義雄為兇嫌的可能性非常高，陳義雄遺孀陳李淑江始終認為丈夫不是兇手，而是被栽贓。記者劉學聖／攝影

三一九槍擊案滿廿周年，檢警認定陳義雄就是槍手，但遺孀陳李淑江多年來為丈夫喊冤，強調「我先生絕對不會做這個事情」，她到現在也不肯相信陳義雄是意外身亡，懷疑遭他殺。

二○○四年三月廿六日「三一九專案小組」公布監視錄影帶，呼籲民眾協助指認涉嫌重大的黃衣禿頭男，懷疑這名出現在台南市金華路三段射擊熱區的男子涉嫌重大。

專案小組接獲舉報稱該男子疑似為某「旗子店」老闆，兩名刑警奉派查訪，因陳義雄的兒子自稱「我就是老闆」就認定與監視器畫面中清查對象年紀差太多，未深入查證便離去。陳義雄三月廿九日被發現溺斃，陳屍台南安平港十一號碼頭，被判定意外死亡。

二○○五年三月七日，最高檢察署及刑事局舉行聯合記者會，時任刑事局長侯友宜宣布開槍嫌犯是陳義雄；八月十七日，最高檢察署宣布犯嫌陳義雄已死，全案處分不起訴而結案，但因作案手槍未尋獲，八十二歲的陳李淑江至今仍為丈夫喊冤。

她說，陳義雄是普通的老實人，政黨傾向偏藍，但不可能去開槍；槍擊案當天陳義雄只說要出去泡茶，回家也無異狀；檢警稱陳義雄透過姊夫黃維藩購槍，但她與家人從沒看過槍。

針對刑事局報告稱陳義雄留有遺書遭家人焚毀，陳李淑江卻否認有遺書，她說陳義雄會在桌曆上記錄想法，可能這些內容被警方認定為遺書。

陳李淑江對丈夫的死因感到不解，強調陳義雄水性不差，三月廿八日出門沒帶漁網，只說去參加太極拳協會聚餐。她提出陰謀論，稱陳義雄參加聚餐時被三名不明人士帶走，之後下落不明，次日被發現陳屍在碼頭。

二○○五年三月八日，刑事局在正式認定陳義雄為槍手隔日，專案小組公布家屬道歉錄影帶，但她說，「那些都是檢察官寫好叫我念的稿子。」

有好幾年，陳李淑江都會帶著家人北上陳情，堅持為丈夫洗刷冤屈，但這幾年比較沉默。「不然要叫我怎麼樣？」她說，去台北也沒什麼用，日子總是要過，但「這種事為什麼會發生在我們家？阿扁和他妻子最後會是什麼下場就讓老天安排吧。」

丈夫 家人 碼頭

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