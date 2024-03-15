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立委批衛福部失職 黃國昌：要有人負責
北市男童遭保母虐死案震驚社會，國民黨多位立委昨質疑，衛福部未依規定舉行重大兒虐檢討會議，民眾黨立院黨團總召黃國昌也表示，衛福部保護司、社家署互踢皮球，請衛福部正視嚴重失職的責任，這件事情不僅要有人下台負責，更要檢討社會安全網、兒少保護機制的問題。
黃國昌表示，去年十二月發生這起兒虐致死案，台北市社會局通報給衛福部，但是沒有啟動檢討程序，直到近日引起社會譁然，台北市社會局才於三月十三日召開檢討會議，衛福部社家署也於同天召開「男童遭合格保母虐死案檢討會議」，「請問相關單位過去三個月都在做什麼？」
國民黨立委王鴻薇、羅智強、賴士葆昨也舉行記者會，指出台北市社會局事發後兩度通報，事發後四天完成報告，反而是衛福部長薛瑞元避重就輕，事後未開重大兒童虐待事件檢討會議，也沒有完成任何報告。民進黨立委陳亭妃、黃秀芳、李坤城則要求衛福部社家署一個月內檢討並研擬出養制度漏洞的管制機制。
立法院衛環委員會國民黨籍召委王育敏下周針對此案安排專案報告。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨質疑，王育敏身兼衛環委員會召委，也是兒福聯盟的董事，如何對兒福聯盟弊端、缺失提出正向質詢？王育敏昨發聲明，今將辭去兒福聯盟董事，避免會議失焦。
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