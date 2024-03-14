政院補破網 提高訪視頻率、強化社工訓練

待收養的男童遭保母凌虐致死，引發公憤。衛福部昨緊急補破網，宣布無限期暫停兒福聯盟收出養業務，並緊急修改重大兒虐防治小組計畫，把保母（家外）施虐納入檢討對象。外界質疑，該重大兒虐事件發生於去年十二月，為何最近媒體揭露後，才召開檢討會議？衛福部次長李麗芬回應，「接獲通知時，兒童已經死亡，全案進入司法檢調程序，才沒開檢討會」。

2024-03-14 01:12