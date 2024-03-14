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政院補破網 提高訪視頻率、強化社工訓練

聯合報／ 記者侯俐安張睿廷林縉明翁至成／台北報導

兒權會創會理事長王薇君（中）昨天上午在行政院前，三問行政院長陳建仁、政務委員林萬億及兒福聯盟，呼籲中央成立兒少辦公室，多聽實務工作者聲音、方案別再疊床架屋、減少社工負擔。記者侯俐安／攝影
兒權會創會理事長王薇君（中）昨天上午在行政院前，三問行政院長陳建仁、政務委員林萬億及兒福聯盟，呼籲中央成立兒少辦公室，多聽實務工作者聲音、方案別再疊床架屋、減少社工負擔。記者侯俐安／攝影

男童「剴剴」疑遭保母虐待致死，行政院政務委員林萬億昨天提出六點檢討事項，將全面檢視孩童收出養前的家外安置機制、提高訪視頻率。

兒權會創會理事長王薇君昨天提出三問，第一問是問行政院長陳建仁，這兩天政治人物都在表現，但這樣慘絕人寰的兒虐案件，並非各單位各自為政，希望行政院成立兒少相關的辦公室跨部會合作。她二問林萬億，若沒有把社工體制架構做全面改善，增加再多的社工都是陣亡的；第三問是問兒福聯盟高層，「林志嘉董事長昨天說要社工勇敢出來面對，難道社工不用督導？如果社工有錯，你們這些高層沒有錯嗎？怎麼可以甩鍋甩到這樣？」

林萬億表示，行政院社會安全網督導協調平台先前已針對近五年來發生的重大兒虐事件，要求地方政府與社會福利機構要特別注意督導保母與托育機構的服務品質。中央政府將再針對執行十餘年的收出養制度、委託安置流程等，邀集地方政府、民間辦理收出養服務單位，進行全面性檢視，並加強對等待收養期間的短期家外安置的監督。

林萬億表示，衛福部已研議提高訪視頻率，並針對評估有支持與協助需求的被收養兒少進行更密集的訪視。主責社工進行家庭訪視前，應有足夠的職前訓練，於進行家庭訪視前都應與督導討論，督導並應隨時提供必要的支持與指導，「不應將訪視責任全推給社工一人承擔」。

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