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社安網檢討 蔣萬安籲建「3方共訪機制」

聯合報／ 記者林麗玉江婉儀李宗祐朱冠諭林縉明／連線報導

台北市長蔣萬安（右）昨參訪家扶中心，他對於虐童事件凸顯社安網機制失靈，讓人感到痛心；寄養家庭代表分享心路歷程時，也不禁悲從中來，一度哽咽拭淚。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（右）昨參訪家扶中心，他對於虐童事件凸顯社安網機制失靈，讓人感到痛心；寄養家庭代表分享心路歷程時，也不禁悲從中來，一度哽咽拭淚。記者侯永全／攝影

幼童「剴剴」遭保母凌虐身亡，掀起社安網檢討聲浪。台北市長蔣萬安昨說，除要落實幼兒專責醫師制度、提高寄養家庭功能，也提出「三方共訪機制」，希望中央出面統籌協調，相互通報、共訪，避免類似事情再發生。新北市長侯友宜昨也表示，須檢討程序，將環節做得更到位。

衛福部社家署明天舉行檢討會議，邀請雙北社會局、兒童福利聯盟與會。新北社會局表示，已整理出四點建議，包括修訂收出養流程法規，納入一線實務人員意見；強化兒少相關體系人員傷勢鑑定教育訓練等，也會和衛生所或市立醫院合作，讓兒少可定期到院所健檢，確認兒少發展情形，及評估是否有營養不良或發現隱密性傷口。

蔣萬安昨天參訪家扶中心，對於社安網機制失靈，他說，虐童事件讓人感到痛心、難過不捨。台北市除社會局提出七大改善作為，蔣萬安昨也再度提起檢討相關機制，包括中央推動的幼兒專責醫師制度，地方很希望能發揮功能，制度目標是照顧零到三歲孩子，但目前涵蓋率不到五成，許多高風險家庭兒少沒有納入。

另外，北市府也提出「三方共訪」機制。蔣萬安說，遭虐死的剴剴是新北市出養的孩子，中央委託兒盟，兒盟找的保母在北市執業，未來希望有共訪機制，避免漏接。在機制建立之前，他已指示社會局即刻提高訪視頻率，出養的孩子在中繼保母托育時，至少每個月訪視一次，全日托育的每年至少六次。

侯友宜說，這是社會安全網的問題，因此立即開會檢討，增加訪視補漏，要讓每個孩子受到保護。

不過，民眾黨主席柯文哲質疑，為何在幼童死亡三個月後，輿論爆發才發動搜索偵查，相關單位要處理事件，而不是處理新聞，不要淪為輿論指導辦案，此案涉兒福機構、雙北市社會局，從中央到地方集體結構性失能，到底是誰把自己當成局外人？

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