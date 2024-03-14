藍議員怒批：北市社會局做了什麼

台北市議員鍾沛君。圖／聯合報系資料照片 一歲男童遭保母虐死，除了中央，地方政府也遭質疑有未盡之責。國民黨北市議員鍾沛君昨批評，看完台北市社會局提供訪視剴剴的時序資料完全不能接受，蔣市長應深究過去幾個月社會局做了什麼？若以這種態度執政，對不起市民，要求市府提出檢討報告，「誰該負責，就立刻下台！」

鍾沛君說，剴剴遭虐死案消息曝光後，她要求社會局提供案情的時間序，居家托育服務中心社工訪視報告寫到，去年九月廿六日居家托育中心現場訪視，觀察剴剴無法自然地融入托育地。去年十二月廿一日的報告寫到，居托中心原訂十二月中下旬無預警訪視，廿一日接獲保母主動通知同住家人確診，訪視延期。

鍾沛君質疑，之後社會局再次得知剴剴消息，就是被警分局通知孩子已經死亡。長達三個月才訪視一次，保母以家人確診（如果是真的）就可以拒訪的道理是什麼？遑論社會局早在九月就知道，剴剴已送托將近一個月了還「無法自然融入托育地活動」，做了什麼努力來改善孩子的狀況？

她更質疑，剴剴死後，社會局除了停托，就幾乎什麼都沒做，一個受社會局檢核、發證管理的保母，虐死一個孩子，社會局從上到下，就沒人覺得應該報告市長，通報社會？

對此，北市社會局表示，該案去年九月廿六日訪查員前往探視，觀察男童符合一歲半發展檢核相關範圍，九到十一月兒盟社工也探視回報沒有異常，後續會審視規定滾動檢討。

社會局表示，獲通報剴剴死亡後，該局去年十二月廿五日啟動兒少保護調查，馬上通知該保母的托育孩童家長轉托，文山社福中心廿七日就完成兒童被害調查報告，今年一月四日完成保母調查報告。

剴剴設籍新北市，因媽媽入獄、爸爸失聯，外婆無力扶養，由新北社會局轉介出養，進入兒福聯盟照顧體系。新北市民進黨議員也質疑，新北市社會局沒盡到追蹤責任，顯有失職。

新北市社會局副局長許秀能說，此案有新北市社工及兒福聯盟社工的法律分工，剴剴出生到進入兒福聯盟照顧前，新北社工持續有訪視；進入兒福聯盟出養階段，改由兒福聯盟社工訪視，新北社福中心社工持續關懷外婆家庭，沒有不作為。