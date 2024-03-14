社工上銬…民團炸鍋 逾百團體轟傷害專業、人權

一歲童剴剴遭凌虐致死案，檢警拘提陳姓女社工，卻因上銬畫面曝光，引發百餘民間團體抗議。記者黃義書／攝影

檢警偵辦一歲男童「剴剴」疑遭保母虐死案，拘提兒福聯盟陳姓女社工上銬移送，畫面透過媒體傳播震驚各界，不但民間司改會等一四四個民間團體聯名發出怒吼，質疑檢警以公開、不人道、羞辱人格方式上銬解送基層社工是傷害專業也侵害人權，社工界也質疑檢調在羈押涉案保母兩個多月後才拘提志工的動機可議，除感嘆昨天的國際社工節成了「社工集體創傷日」，更批評衛福部未出面捍衛基層專業。

勵馨基金會、婦女救援基金等百餘民團聯合聲明指出，檢警偵查的犯罪事實、甚至被告與親人通訊軟體內容，第一時間被大肆報導、轉載，更離譜是文山二分局將社工上銬，直接從媒體守候的分局正門解送，讓社工先面對大眾公審，對其人格尊嚴與基本人權重大侵害。民團質疑，社工全程配合偵辦無攻擊、掙扎、脫逃傾向，警方使用戒具之比例原則為何？要求檢警公開說明。

高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南表示，社工未參與虐兒卻遭檢警上銬供媒體拍攝，讓社工界相當錯愕；出養孩童遭虐死案是制度問題，政府、機構卻把社工推向風口承擔責任，無疑是對社會工作者的踐踏。他還說，衛福部身為社工大家長，理應出面捍衛社工專業，但什麼都沒說沒做，讓人心寒。

衛福部社工司表示，不幸發生絕非單一社工個人所致，社工涉及法律訴訟，所屬機關團體宜提供協助，這件事令所有人傷痛，但廣大社工多年努力不應受抹殺。

陳姓女社工畢業的台大社工系昨晚也質疑，尚未釐清真相就上銬，已造成社會輿論貶抑社工專業，令社工為之震慟；第一線社工僅能在有限資源下即時因應，需組織、制度、政府和社會給予更多量能，社工專業才能充分發揮、捍衛更多脆弱族群權益。

前晚社工上銬移送畫面經媒體播出後，北市社會工作人員職業工會就在臉書發聲明抗議警方違反相關規定，質疑有何正當理由在大眾媒體前將配合調查的社工上銬、供媒體拍攝？除呼籲媒體自律保障當事人隱私、譴責主管機關衛福部未盡責，同時要求兒盟董事長林志嘉勿將責任全丟在社工身上。

「這一幕，是全台社工人集體創傷的開始。」兒盟昨發一封內部信，稱社工被上銬走出警局那一刻，兒盟及所有社工震驚、心碎、悲憤難抑，感謝各界對上銬合法性及比例原則發聲支援，當天兒盟有五位同仁陪伴陳姓社工，已組律師團協助，不會讓同仁獨自面對司法。