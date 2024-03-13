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1歲童遭虐死案 藍營北市議員批新北市事後卸責

中央社／ 台北13日電

1歲多男童疑遭保母凌虐致死案引發譁然，接獲男童外婆等人陳情的台北市議員陳炳甫今天說，相關單位橫向聯繫不足才釀憾事，現行制度有問題，新北市府事後還在推卸責任。圖／聯合報系資料照
1歲多男童疑遭保母凌虐致死案引發譁然，接獲男童外婆等人陳情的台北市議員陳炳甫今天說，相關單位橫向聯繫不足才釀憾事，現行制度有問題，新北市府事後還在推卸責任。圖／聯合報系資料照
1歲多男童疑遭保母凌虐致死案引發譁然，接獲男童外婆等人陳情的台北市議員陳炳甫今天說，相關單位橫向聯繫不足才釀憾事，現行制度有問題，新北市府事後還在推卸責任。

台北市1名劉姓保母受兒福聯盟委託照顧待出養的1歲多男童，涉與胞妹凌虐男童致死，引發社會高度關注。經台北市社會局了解，此為新北市社會局個案，因男童先前由兒盟辦理出養，出養前無親屬可照顧男童，由兒盟委託合作保母照顧。

國民黨台北市議員陳炳甫今天下午在議會開記者會說，發生男童疑遭虐案，感到不幸及難過，替男童默哀30秒，此案發生後，不管台北市政府、新北市府、兒福聯盟都提及曾有聯繫過家屬等情形，但男童仍疑因受虐致死，可能是社工訓練不足在訪視未發現問題，但相關單位事後應找出問題、補好漏洞，至今卻未檢討。

他表示，男童遭虐案在11日爆發後，經詢問台北市府後，市府立即提改善措施，包含應由2個單位派員訪視，這部分相關單位應跟進並立即改善。

陳炳甫說，但新北市府昨晚才對此案發聲明，內容都不正確，外界關心的是新北市府有無關心男童後續，而非協助轉介後就不管，新北市卻稱與外婆有聯繫，是只要關心外婆嗎？新北市府不檢討還在推卸責任。

他表示，虐童案發生後，代表現行制度有問題，相關單位應積極橫向聯繫，針對類似狀況案件應派員密集訪視。

媒體詢問是否認為新北市長侯友宜應對此案道歉，陳炳甫說，地方和中央政府都是團隊，市長確實有責任，但發生後如何改進才是最重要，像台北市府就立即提出改善措施。

陳炳甫指出，此案發生後，許多民眾考慮不再捐款給兒福聯盟，但因兒盟仍有許多協助幼童案，呼籲別退捐，但兒盟應對外講清楚相關人事費用途，此外，助理將協助男童外婆找律師進行後續法律程序。

國民黨台北市議員鍾沛君在臉書（Facebook）提到，針對此案要求台北市府咎責，社會局須提出完整檢討報告，誰該負責就立刻下台。

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