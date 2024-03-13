虐童案藍綠甩鍋 趙少康：都有責任

資深媒體人趙少康13日接受聯訪，談論虐童案等時事。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「中央在社福政策，地方在執行上都有問題，盼勿推託，應一起面對！」針對北市虐童案，資深媒體人趙少康受訪時表示，希望藍綠不要推託，一起解決問題，而政府更應檢討社會安全網哪裡出問題，包括是否有偽造紀錄、社工處理個案太多等都有可能，保母的認定資格也要檢討。

社工上銬不太妥

趙少康在主持完賀瓏發表新節目「瓏賀哩共」後受訪時說，大家都很遺憾發生虐童這種事，他最近因為手指被冰箱門夾到，到榮總就診，一根手指頭就縫了8針，但聽聞受虐男童被保母拔光手指甲、毒打等行為，實在令人髮指。

他也說，這件事中央與地方都有責任，中央負責制定政策，而地方負責執行，因此希望雙方都不要逃避，儘速找出原因。趙少康指出，涉案社工雖然依法須要上銬，但警方辦案也要有點彈性，否則有失比例原則；是該社工刻意隱匿嗎？但該社工大學可以考上台大法律，卻選擇當社工，還是因為接受個案太多，導致無法負荷？這些都要去查。

「18歲以下致死，刑度卻比一般殺人還要輕？」趙少康提出《刑法》相關規定也有檢討空間。另外，國外也曾爆發虐童慘案，保母的資格認定，是否需要增加心理測驗？未來可能也會有虐老問題，還有社工向來待遇偏低，種種都希望政府能夠全盤檢討社會安全網。

幫賀瓏宣傳節目

趙少康也在記者會中幫網紅賀瓏宣傳新節目「瓏賀哩共」，被問到賀瓏有沒有加入戰鬥藍？賀瓏苦笑說，自己目前「很黑」，所以沒有加入戰鬥藍。

趙少康也澄清說，媒體歸媒體、政治歸政治，他也沒有邀請賀瓏加入戰鬥藍，而邀請開節目也是希望中廣有更多年輕的聽眾，年輕主持人才懂年輕人語言。

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