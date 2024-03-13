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保母虐童案 女社工遭上銬、肉搜 基層炸鍋：踐踏專業

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保母虐兒案女社工遭上銬、肉搜 基層炸鍋：踐踏專業

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

一歲男童「剴剴」去年底疑遭保母虐死，台北地檢署昨天指揮警方搜索負責個案的陳姓女社工居所，將陳女列為偽造文書及過失致死罪嫌被告，她遭上銬畫面引發社工界震驚，在社群上發文感嘆這是「社工集體創傷日」，今天是國際社工節，情境十分諷刺。高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南表示，社工遭上銬明顯不合理，這是對社會工作的踐踏，而不見社工大家長衛福部出面捍衛專業，也令人遺憾。

郭志南表示，看知悉虐童案發生，社工與民眾一樣震驚，且對從事助人工作的社工來說，改變孩子生活是使命，沒有人希望服務的個案在自己手中過世，但當事社工並未參與虐兒，昨天卻遭檢調上銬供媒體拍攝，畫面一出社工界相當錯愕，出養孩童遭虐死案是制度問題，政府、機構卻把社工推向風口承擔責任，無疑是對社會工作的踐踏。

「虐死孩子的保母照片都有打上馬賽克，新聞畫面竟出現社工無碼照片，令人不解。」郭志南表示，尊重檢調釐清案情，但上銬拍攝明顯不合理，也違背偵查不公開的原則，且此案早在去年12月發生，檢調都沒有動作，昨天才將人上銬帶走，動機可議。另，孩童遭虐死屬重大兒虐案件，衛福部、地方政府應在一個月內舉行調查會議，至今會開了沒也未對外說明。

今天是國際社工日，社工成為民眾情緒出口遭無情檢討，卻已造成社工集體創傷。郭志南表示，自己的臉書留言、私訊已被基層社工塞爆，各地社工工會也透過管道關心社工，並試圖了解案情經過，而身為社工的大家長，衛福部本應出面捍衛社工專業，卻是噤聲，什麼都沒說、沒做。

另，包含民進黨立委林月琴在內，各界提出要求要社工「隨機訪視」。郭志南表示，包括本案的兒盟社工在內，民間社工不是公務人員、沒有公權力，若訪視遭遇阻礙，要如何破門而入？而增加訪視頻率也不是說說就行，社工缺工嚴重，主管機關應提出具體解方，系統性解決問題。

兒福聯盟陳姓女社工疑偽造探訪記錄交保30萬元。記者張宏業／攝影
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保母 社工 職業工會 虐童

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