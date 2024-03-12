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「托嬰像抽盲盒」…1歲童遭虐亡 律師逆風：只怪罪兒福聯盟是搞錯方向

聯合新聞網／ 綜合報導

針對北市一名1歲大男童疑似遭劉姓保母虐待致死案件，律師李怡貞表示，整個社工體系都需要好好檢討，並呼籲政府修法，對於兒虐行為給予嚴懲重罰。照片為示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照
針對北市一名1歲大男童疑似遭劉姓保母虐待致死案件，律師李怡貞表示，整個社工體系都需要好好檢討，並呼籲政府修法，對於兒虐行為給予嚴懲重罰。照片為示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照

去年底，北市發生一起男童遭保母虐死案，一名1歲大男童疑似不堪劉姓保母虐待，每天被餵食餿水、強迫罰站，甚至牙齒被打到剩8顆、10根指甲被拔光，多日凌虐之下送醫不治。由於劉姓保母是「兒福聯盟」簽約的合格保母，事件曝光後引發網友眾怒，紛紛出征臉書粉專「兒福聯盟－孩子的守護者」大力撻伐。對此，律師李怡貞則認為，「大家一昧怪兒福聯盟也可能搞錯方向」，她認為整個社工體系也需要好好檢討，並呼籲政府修法，對於兒虐行為給予嚴懲重罰。

針對1歲男童剴剴疑遭兒童福利聯盟簽約合格保母虐死，律師李怡貞翻出女兒當年相同年紀模樣的照片，指出劉姓保母的虐童手段相當荒唐兇殘，不解到底有什麼樣的深仇大恨，可以對一位手無縛雞之力的孩童痛下毒手。李怡貞表示，這幾年兒虐事件頻傳，情況似乎沒有好轉過，「送托嬰托兒感覺在抽盲盒一樣，看誰會中獎，誰運氣不好會被低級錯誤、惡意虐待給奪去寶貴的性命」。

李怡貞直言，社會大眾一昧怪罪兒福聯盟也可能搞錯方向，她認為整個社工體系都需要好好檢討，包括社工的工作量、社工的權限、社工的角色，以及隱藏在背後的千萬種無奈，「都可能不是三言兩語能解釋的」。

李怡貞也喊話說希望政府單位能好好修法，對於虐待兒童的行為人以及單位都能嚴懲重罰。她舉例，歐美地區大多對孩子的權益相當保護，對於孩子的身體權更是重視，社會氛圍是一種但凡有傷害孩子任何大小事都茲事體大，該通報的絕對不會便宜行事，值得台灣社會借鏡。

李怡貞呼籲大眾，一個人如果自覺沒有耐心、甚至討厭小孩，就不要從事托育或幼教工作，「摸著自己的良心趕快離職或者轉行，做外送員賺的絕對比較多而且也自由」。她希望大家可以多雞婆一點，聽到兒童淒厲的尖叫求救聲，就應該趕緊通報相關單位，說不定能夠即時救回一條寶貴性命。

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台北市一名劉姓保母受兒福聯盟委託照顧1歲大男童，涉嫌與胞妹凌虐致死，引發社會譁然。其中有知情人士透露，該名保母已經不是第一次虐待小孩，只是之前的家長即時帶回，才避免憾事發生。此話一出，也延燒到PTT，網友紛紛表達不滿，質疑兒福聯盟難道都沒有在篩選保姆的嗎？

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