聽新聞
test
0:00 / 0:00
社安破網 虐童悲劇重演 專家：社工缺人影響訪視
兒權會創會理事長王薇君，十多年前曾歷姪子「昊昊」遭虐身亡，她看到新北男童遭虐死，憤怒地問：「怎麼一次次發生類似事件，政府都沒有記取教訓，積極檢討改進？」中華育幼機構兒童關懷協會秘書長洪錦芳認為，社工人力缺乏，影響兒童照護品質，是導致悲劇一再發生的主因。
二○一一年，王薇君的姪子、兩歲五個月大的男童王昊，遭弟媳友人灌毒虐死，讓社會各界極度憤怒，時隔十多年，為何又發生類似虐童事件，王薇君看到孩子被拔光指甲時相當難受，更不禁感嘆，只要社安網做好，很多受虐孩子可被發現，甚至不用死。
王薇君認為社工流動率高導致新社工經驗不足，沒有危機意識，敏感度也不高，加上主責案件多，光蜻蜓點水訪視，可能都跑不完，使許多訪視淪為「過水」、走流程，政府每年編列大筆經費，各單位遇到事情卻互踢皮球，「政府督導機制有發揮作用嗎？」
洪錦芳也認為連公部門的社工都面臨人力流動嚴重、人才不足等問題，大學生畢業後開始上線服務個案，導致訪視的頻率、品質都不夠；很多社工一人肩負許多個案，壓力大身心俱疲，給再多薪水都留不住，難處理的個案更缺訪視的質與量，就容易發生漏接的社會安全問題。
王薇君建議讓社工配合警察，才能給予更大公權力，政府也應設置優質的中小型階段性家園，由政府立案、政府監督，讓孩子住到成年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言