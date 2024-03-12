社安破網 虐童悲劇重演 專家：社工缺人影響訪視

兒權會創會理事長王薇君嘆「當我看到(男童)被拔光指甲...我心裡揪了起來」，直言「好難受...」。圖/聯合報系資料照 兒權會創會理事長王薇君，十多年前曾歷姪子「昊昊」遭虐身亡，她看到新北男童遭虐死，憤怒地問：「怎麼一次次發生類似事件，政府都沒有記取教訓，積極檢討改進？」中華育幼機構兒童關懷協會秘書長洪錦芳認為，社工人力缺乏，影響兒童照護品質，是導致悲劇一再發生的主因。

二○一一年，王薇君的姪子、兩歲五個月大的男童王昊，遭弟媳友人灌毒虐死，讓社會各界極度憤怒，時隔十多年，為何又發生類似虐童事件，王薇君看到孩子被拔光指甲時相當難受，更不禁感嘆，只要社安網做好，很多受虐孩子可被發現，甚至不用死。

王薇君認為社工流動率高導致新社工經驗不足，沒有危機意識，敏感度也不高，加上主責案件多，光蜻蜓點水訪視，可能都跑不完，使許多訪視淪為「過水」、走流程，政府每年編列大筆經費，各單位遇到事情卻互踢皮球，「政府督導機制有發揮作用嗎？」

洪錦芳也認為連公部門的社工都面臨人力流動嚴重、人才不足等問題，大學生畢業後開始上線服務個案，導致訪視的頻率、品質都不夠；很多社工一人肩負許多個案，壓力大身心俱疲，給再多薪水都留不住，難處理的個案更缺訪視的質與量，就容易發生漏接的社會安全問題。

王薇君建議讓社工配合警察，才能給予更大公權力，政府也應設置優質的中小型階段性家園，由政府立案、政府監督，讓孩子住到成年。