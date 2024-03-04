聽新聞
test
0:00 / 0:00

游毓蘭：面對精障病患 警須危機處理訓練

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
國民黨前立委游毓蘭。圖／聯合報系資料照片
國民黨前立委游毓蘭。圖／聯合報系資料照片

貢寮簡男讓3個家庭破碎，如何亡羊補牢，前立委游毓蘭說，台灣警方缺乏面對情緒困擾病患的危機處理團隊（CIT）；立委吳宗憲說，處理精神病患案件，第一線警消人員缺乏專業支持、第一線醫護人員缺乏強制力，及行政與司法支持，目前環境無益於這兩端第一線工作者相互支援，遑論整合與相互協助。

游毓蘭批，社安網只是口號、沒有落實，政府應加強心理衛生的醫療資源，員警也要有面對情緒問題病患的教育訓練，才能避免執勤過程遭遇傷害。CIT是1980年代由美國曼菲斯警局提出，現已擴大到全美大多數警局，每名員警須上80小時CIT教育訓練課程，警員面對精神病患能減少70%傷亡率。

游毓蘭說，她在立委任內原希望推動司法精神病房，遭遇地方阻力，目前僅高雄凱旋醫院有30床，但矯治體系內病患因案需治療者有200多人，負責追蹤列管的社工人力也同樣不夠。

立委吳琪銘說，社安網要與時俱進改革，社工訪視時可能遇到家屬抗拒，難以即時掌握與防治精神疾病傷人事件，需要強化宣導與溝通，加強整合各機關服務。

為避免悲劇重演，各警察機關紛紛強化駐地安全，有網友在「靠北police」臉書粉專爆料，某警分局長竟下令「值班人員勿有手機看劇、打手遊」，否則嚴懲，游毓蘭直言「抓錯重點」。

游也說，值班台是70年前的產物，當時時空背景派出所如土地公般威嚴存在，設置值班台代表有人守護此區域。現今社會氛圍已不需要值班台，美國許多警局有櫃台做人員登記及出入管制，值班台必要性已大幅降低。

司法 吳琪銘 游毓蘭 精神疾病 美國

延伸閱讀

基隆撞警案曝警政漏洞？高層指令成「官樣文章」 各界籲接地氣

避免憾事重演…八堵派出所遭衝撞後 苗栗8間派出所這樣應急

抓錯重點？分局長令值班警「勿滑手機、追劇」 游毓蘭：無差別攻擊沒時間反應

獨／為參選高雄市長準備？ 立委邱志偉今成立彌陀服務處

相關新聞

兒撞死2人 母：能請的錢都會賠

新北34歲簡姓男子日前深夜開車連續撞死巡路員劉冠群、警員蘇昱鴻，自己也遭火車輾斃。簡母昨透過當地里長趙瑞昌表示，兒子犯錯...

游毓蘭：面對精障病患 警須危機處理訓練

貢寮簡男讓3個家庭破碎，如何亡羊補牢，前立委游毓蘭說，台灣警方缺乏面對情緒困擾病患的危機處理團隊（CIT）；立委吳宗憲說...

八堵分駐所遭撞…警所防撞亡羊補牢 新北4派出所用這招加強物理戒備

基隆八堵分駐所2月29日遭貨車衝撞，導致員警一死一傷，全國許多警分局已針對轄下派出所檢討安全防護，其中三峽警分局2派出所...

基隆撞警案曝警政漏洞？高層指令成「官樣文章」 各界籲接地氣

基隆八堵日前發生撞警案，造成年輕警員喪生，長期關心警察權益的前立委游毓蘭受訪時指出，除了考慮加裝物理性防禦、思考值班台設計之外…

獨／喊「能請的錢」都會賠…加害人母盼當面道歉 枉死巡路員父接受靈前致意

新北市簡姓男子疑精神異常開車肇禍，造成快速道路巡路員劉冠群、基隆警員蘇昱鴻死亡，簡事後闖入鐵軌遭列車撞死。簡母今透過里長...

基隆警遭飛車撞死 社安網空窗期補洞才能防憾事重演

日前基隆發生令人遺憾的車輛衝撞派出所造成的3死1傷事件，警界近日響起的檢討聲浪，無外乎就是加強值班台安全，甚至還有警界高層下令值班員警不要看劇打手遊，引發基層反彈，就如同過去發生的重大案件一樣，檢討目光只放在看得到的地方，如何預防、攔截行為人因疾病等因素，做出不理性的行為，才是此案的重點，與其檢討派出所設備安全，有關單位更應解決的是社會安全網的漏洞該如何補起來。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。