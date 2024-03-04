游毓蘭：面對精障病患 警須危機處理訓練

貢寮簡男讓3個家庭破碎，如何亡羊補牢，前立委游毓蘭說，台灣警方缺乏面對情緒困擾病患的危機處理團隊（CIT）；立委吳宗憲說，處理精神病患案件，第一線警消人員缺乏專業支持、第一線醫護人員缺乏強制力，及行政與司法支持，目前環境無益於這兩端第一線工作者相互支援，遑論整合與相互協助。

游毓蘭批，社安網只是口號、沒有落實，政府應加強心理衛生的醫療資源，員警也要有面對情緒問題病患的教育訓練，才能避免執勤過程遭遇傷害。CIT是1980年代由美國曼菲斯警局提出，現已擴大到全美大多數警局，每名員警須上80小時CIT教育訓練課程，警員面對精神病患能減少70%傷亡率。

游毓蘭說，她在立委任內原希望推動司法精神病房，遭遇地方阻力，目前僅高雄凱旋醫院有30床，但矯治體系內病患因案需治療者有200多人，負責追蹤列管的社工人力也同樣不夠。

立委吳琪銘說，社安網要與時俱進改革，社工訪視時可能遇到家屬抗拒，難以即時掌握與防治精神疾病傷人事件，需要強化宣導與溝通，加強整合各機關服務。

為避免悲劇重演，各警察機關紛紛強化駐地安全，有網友在「靠北police」臉書粉專爆料，某警分局長竟下令「值班人員勿有手機看劇、打手遊」，否則嚴懲，游毓蘭直言「抓錯重點」。

游也說，值班台是70年前的產物，當時時空背景派出所如土地公般威嚴存在，設置值班台代表有人守護此區域。現今社會氛圍已不需要值班台，美國許多警局有櫃台做人員登記及出入管制，值班台必要性已大幅降低。