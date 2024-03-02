快訊

想和父母要錢買房！網見「存款數字」全傻住：真的繳得起嗎？

許雅鈞悲痛發聲 痛失至親「我最傷心的一天」

碩士年薪上看200萬！台積電：預計在台招募6000名新人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆殉職員警靈堂設板橋 警政署：全力協助家屬治喪

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
基隆市警察局第三分局八堵分駐所前晚遭小貨車衝撞，造成警員蘇昱鴻傷重不治，家屬在新北市板橋區暫設靈堂。記者王長鼎／攝影
基隆市警察局第三分局八堵分駐所前晚遭小貨車衝撞，造成警員蘇昱鴻傷重不治，家屬在新北市板橋區暫設靈堂。記者王長鼎／攝影

基隆市警察局第三分局八堵分駐所前晚遭小貨車衝撞，造成警員蘇昱鴻傷重不治，昨招魂儀式後，員警步出分駐所，大家排成一排敬禮，八堵分駐所長鄧毓薰帶領喊「昱鴻勤務結束，一路好走！」基隆檢方昨相驗後，蘇員遺體移送新北市立板橋殯儀館，家屬則在一旁的新月會館暫設靈堂，新北市長侯友宜、警政署長黃明昭、新北市警局長廖訓誠今天上午均前往上香致意。

黃明昭昨天凌晨曾趕赴基隆長庚醫院探視死傷員警，譴責開小貨肇事的簡男罪大惡極，不可原諒；今天上午黃明昭也到蘇員靈堂上香，他表示，蘇員雖任職沒幾個月，但執勤十分認真優秀，對發生此事十分不捨。

他指出，警政署已針對全國各警局及派出所駐地安全進行通盤檢討，考慮在大門口設置紐澤西護欄或停放警用車輛做為阻隔，另針對蘇員家屬希望仍在警校念書的妹妹，未來畢業後仍分發回到故鄉金門，黃明昭也允諾會全力協助。

基隆 黃明昭

延伸閱讀

獨／八堵所警被撞死設防撞石墩 基層建議全國移值班台

貨車衝撞釀1警亡 警署通令各警局強化安全防護

影／貨車衝撞分駐所 24歲男警喪命 肇事者逃離遭火車撞死

預謀撞死警為報復？十多年前2交通罰單、吸毒幻聽幻覺

相關新聞

10年4起衝撞警所 警爆料長官超瞎指示：出事就檢討基層

基隆市警察局第三分局八堵分駐所遭衝撞事故，24歲警員蘇昱鴻不幸殉職，這也是10年來第4起民眾駕車衝撞派出所，基層警在「靠...

疑恐慌症就醫未遭列管…撞死警 精神科醫師曝奇怪之處

基隆34歲簡姓男子開偷來的小貨車，撞進分駐所釀死傷，引發譁然。簡男雖春節前疑有恐慌症，有身心就診紀錄，但後續未被列管，還...

獨／八堵所警被撞死設防撞石墩 基層建議全國移值班台

簡姓男子前晚竊車開上台62線先撞死巡路員，再衝入基隆市警第三分局八堵分駐所，棄車逃逸被火車撞死釀三死一傷慘劇。警政署通令...

巡路員台62被撞亡 公路總局要求加強自我防衛意識提升

台62線劉姓巡路員騎大型重機執勤時，遭簡姓男子開小貨車撞死，引發巡路員安全維護問題，公路總局基隆工務段表示，巡路員是為了...

簡男開貨車撞死警未被列管 新北：需符合中央診斷標準

簡姓男子前晚竊車開上台62線先撞死巡路員，再衝入基隆市警第三分局八堵分駐所，棄車逃逸被火車撞死釀3死1傷。簡母提到，兒子...

派出所防撞增設大型障礙物？基層警員：須兼顧便利性

基隆簡姓男子駕駛偷來的貨車衝撞八堵分駐所事件後，駐地安全問題成關注焦點，宜蘭縣警局也著手調查轄下各對外單位，將陸續加裝門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。