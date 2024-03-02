基隆殉職員警靈堂設板橋 警政署：全力協助家屬治喪

基隆市警察局第三分局八堵分駐所前晚遭小貨車衝撞，造成警員蘇昱鴻傷重不治，昨招魂儀式後，員警步出分駐所，大家排成一排敬禮，八堵分駐所長鄧毓薰帶領喊「昱鴻勤務結束，一路好走！」基隆檢方昨相驗後，蘇員遺體移送新北市立板橋殯儀館，家屬則在一旁的新月會館暫設靈堂，新北市長侯友宜、警政署長黃明昭、新北市警局長廖訓誠今天上午均前往上香致意。

黃明昭昨天凌晨曾趕赴基隆長庚醫院探視死傷員警，譴責開小貨肇事的簡男罪大惡極，不可原諒；今天上午黃明昭也到蘇員靈堂上香，他表示，蘇員雖任職沒幾個月，但執勤十分認真優秀，對發生此事十分不捨。

他指出，警政署已針對全國各警局及派出所駐地安全進行通盤檢討，考慮在大門口設置紐澤西護欄或停放警用車輛做為阻隔，另針對蘇員家屬希望仍在警校念書的妹妹，未來畢業後仍分發回到故鄉金門，黃明昭也允諾會全力協助。