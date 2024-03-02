新聞眼／社安網空窗期釀悲劇

新北卅四歲簡男衝撞無辜巡路員、警員又撞火車身亡，釀成三死一傷命案，雖然他上月因身心狀況就醫，但當天就返家，後續也正常工作，未列脆弱家庭身分，還有精神疾病的評估期等，種種因素未被相關單位通報、列管，社會安全網的「空窗期」也釀成這次的悲劇。

從北投文化國小女童割頸案、小燈泡斷頭案、嘉義殺鐵路警察案，凶手在案發前都曾有身心科就醫紀錄。政府在小燈泡案後布建社會安全網，盼接住每個個案，但只要沒有被通報，就很難被社會安全網的相關單位所知，悲劇仍屢屢發生。

衛福部訂定的「脆弱家庭」有六種面向，包括家庭經濟因素、家庭支持系統變化、家庭關係衝突或疏離、兒少發展不利處境、家庭成員不利處境和個人生活適應困難等，都可通報列管，撒了一個面向廣的社安網，要整合兒少保護服務與高風險家庭服務。

但也因涉及太廣，在我國心理衛生社工不足下，仍難一一訪視個案，且涉及個資，像是各縣市社會局無法看到衛生局的資料，橫向聯繫有困難，也會有許多灰色地帶產生。就算是簡男有去就醫，但他「正常工作、正常生活」，就產生未被通報的空窗期。

台北大學社工系教授陳芬苓說，觀察簡男案例，絕非最近才出現相關症狀，但依傳統社會觀念，有可能出現學校請家長帶孩子去檢查時，因感到丟臉，而隱匿症狀，直到事情一發不可收拾，社會大眾應避免對精神疾病的汙名化，防止出現問題時拖延就醫，最後由社會承擔成本。

精神衛生法未修法前，社區公衛護士難以顧到每一位患者，精神衛生法修正案已三讀通過，實施後社區只要發現有自傷傷人之虞、沒有病識感個案、使用毒品、自殘和自殺個案，經里長或警方通報就可強制接受就醫評估。

但修正案最快年底才可上路，等待實施期間，如何接住社安網漏掉的個案，提早發覺空窗期隱藏風險，成為政府必須即刻面對的課題。