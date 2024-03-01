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陸配、媒體人遭控拿陸金援干預選舉 國安法起訴判無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導
中華婦女聯合會理事長、陸配何建華。圖／聯合報系資料照片
中華婦女聯合會理事長、陸配何建華。圖／聯合報系資料照片

中華婦女聯合會理事長、陸配何建華被控接受大陸金援，指使包姓媒體人撰寫工作計畫書干預二○二○年總統大選，被檢方依違反國家安全法起訴；何女、包男審判中否認犯罪，台北地方法院調查後，昨天宣判兩人無罪。台北地檢署表示，收判後將研議是否上訴。

合議庭認定，有關何建華的案情，部分與她曾涉犯選罷法重覆起訴，因選罷法案無罪確定，判決免訴；其餘部分罪證不足判無罪。

何建華審判中說，檢察官過去查辦她招攬陸配赴金、廈旅遊收費再退佣，違反選罷法，但她招攬的團費是依照市場行情來處理，檢方卻一再偵辦她。

包男昨天表示，這是一起明顯因歧視而濫權起訴的政治案件，感謝審判長守住憲法保障言論自由人權的底線，司法天秤沒有向政治傾斜，還給無辜被捲入官非者清白與公道，感覺很開心。

人權 濫權 言論自由 選罷法 陸配

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