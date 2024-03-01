冷眼集／綠選後轉彎 歧視陸配深入骨髓

國民黨擬推動大陸籍配偶入籍年限由六年縮短為四年，親綠醫界憂排擠醫療量能，先聲奪人表態反對，民進黨政府跟著搭腔，理由萬變不離其宗，又是「國家利益與國家安全考量」，民進黨總統當選人賴清德選前對新住民喊包容友善，選後陸配卻成中共同路人，令人無言。

總統大選期間，民進黨先將查察境外勢力介選目標對準新住民，選前兩個月又與賴清德唱雙簧，提出讓陸生比照外籍生納保，但綠營有雜音；交通部原訂三月一日解除赴陸旅遊「禁團令」，選後突然宣布不開放了。

賴清德選前出席新住民活動時說，不管先來後到，只要認同台灣，就是這個土地的主人，「不論來自哪國，不論先來後到，在台灣居留生活，就是台灣的住民，更是這片土地的驕傲」。然而，逢中必反老調卻未曾變過，民進黨眼中的新住民，只有排除陸籍配偶的才叫新住民，只有選舉期間的陸配、陸生才有利用價值。

民進黨政府執政以來，無論是蔡英文總統或賴清德，選舉年不乏對新住民團體各式溫情喊話，卻總是口惠實不至，不僅陸外配政策有別，這樣的人為區隔，遇到選舉就成炒作籌碼，對認同台灣這塊土地的陸配，情何以堪？

現實來看，陸配親友來台探親或依親者超過半年，才能使用健保；年滿七十歲以上雖可申請定居，但每年有六十名限額，對健保影響幅度極為有限，與取得國籍年限縮短與否，不能混為一談；說穿了還是民進黨的人權會轉彎，歧視早已深入骨髓，五二○後，已可預見離兩岸交流與和平共好愈來愈遠。