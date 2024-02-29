三重鄰損案 受損建物評估安全 住戶今可返家

新北三重區一處新建工地前天開挖地下室時鄰損，造成隔壁兩棟大樓傾斜，連夜撤離28戶、86人，經三大技師公會評估，認定兩棟建築結構安全在法定標準內，新北市府昨晚宣布，住戶今天上午8時能返家。副市長劉和然說，市府專案小組今晚將舉行住戶說明會，邀技師公會說明，律師也會列席，協助市民求償。

新北市長侯友宜昨再度到場視察，住戶昨早也在技師與社會局人員陪同下進屋取重要物品，有人一臉疲憊說「整晚睡不著」，有人提到房子是花一輩子心血買的，深怕化作泡影。

肇事的建商玖長建設副總黃連添就是鄰損的隔壁大樓社區管委會主委，也是在地鄰長。他昨再度出面道歉，表示玖長建設是做襪子起家，新建案是昔日的起家厝，兄弟姊妹希望能住一起，該案也是家族跨足地產的首案，待鑑定出爐會負起責任，後續也不會再做其他建案。

劉和然昨晚開會後宣布，經三大技師公會評估確認兩棟傾斜建築結構安全，定時定點傾斜率測出在法定四十分之一的標準內，昨晚能讓住戶返家檢查水、電、瓦斯，今天上午8時就能回家，若不敢住家裡，仍可待在安置旅館，費用由建商支付。

在協調會中，建商承諾負責到底，卻被查出該建商資本額可能無法負擔。劉和然指出，市府會協助住戶做結構專業鑑定及法律求償。土木技師公會理事長賴建宏說，受損建物沒有異常變化，仍可繼續居住，鄰損處理是後續協調重點。

政大地政系教授孫振義建議，市府應監督建商負起責任，建商可考慮收購鄰屋或合建都更，除解決建物安全問題，也能重塑房產價值。