杜絕蘇丹紅 南市府推合格標章

台南被稱美食之都，致癌物「蘇丹紅」流竄全台引發食安恐慌，市長黃偉哲指示餐飲、零售及小吃攤販等業者，向供應商索取辣椒粉相關原料檢驗報告，並張貼明顯處，但衛生局指目前沒強制性，只能鼓勵。為提升對食安信心，市府將推「蘇丹紅色素自主管理合格標章」，明天將邀集連鎖賣場及餐飲業開會，加強宣導中下游業者自主檢驗、自主管理。

衛生局長李翠鳳說，食品業者須善盡自主管理責任，從源頭拒絕不合格產品流入市場；針對源頭輸入業者，若符合逐批檢驗合格、溯源管理及自主通報等規定，將核發「蘇丹紅色素自主管理合格標章」。市長黃偉哲也說，推出「蘇丹紅色素自主管理合格標章」是市府一項重要舉措，期盼藉此提升市民對食品安全的信心。

一家知名牛肉湯業者表示，他已自行向上游調味料廠商拿檢驗報告，並放大張貼在店門口，希望消費者能安心用餐，但每家餐廳會進很多調味料，要一一向廠商拿取檢驗報告相當費時，且要全貼在店內，更讓消費者看得霧煞煞，希望衛生局盡快統整，建議能推出像過去疫情期間的「安心餐廳」標章，提升消費者信心。

台南市議員陳怡珍說，蘇丹紅事件讓不少餐飲業受到無辜牽連，市府推出安全標章可讓民眾方便識別，市府也要落實管理，才能讓民眾真正安心，維護食的安全。

台南市衛生局表示，針對「蘇丹紅色素自主管理合格標章」作法，明天將邀集14家連鎖賣場及餐飲業者團體進行說明會，若餐飲業者、小吃攤販場所自主檢驗未販售或不使用含蘇丹紅調味品，將提供合格標章，也鼓勵業者自行張貼，至於核發標準與細節，將與業者討論。

除台南市府呼籲食品業者張貼辣椒粉等原料檢驗報告，台中生產東泉辣椒醬的東泉食品工廠已在官方臉書張貼蘇丹紅色素一至四號均未檢出的檢驗報告，此舉引起網友熱議。業者表示，過去每天接到十數通電話詢問「有無摻蘇丹紅？」食安處也多次上門檢驗，因不勝其擾才將的檢驗報告公告周知。