接管基隆東岸商場被NET控強盜 謝國樑訊後請回

東岸商場產權爭議，NET控告基隆市長謝國樑等人涉強盜等罪嫌，謝國樑被列為他字案被告，他今天下午前往地檢署說明前表示，相信檢察官調查後，一定能夠很快還原真相。謝國樑經檢察官訊問後請回。

主富服裝公司（NET）委任律師主張，基隆市政府2月1日凌晨對東岸商場「夜襲」，在商場各出入口以機具切開門鎖強行進入接管，2月2日前往基隆地檢署提告，認為謝國樑等人涉犯強盜等罪嫌。

承辦檢察官在積極查證後，今天下午傳喚謝國樑及基隆市交通處長王圳宏等人。謝國樑前往地檢署前，在基隆市府門口舉行記者會表示，地檢署將此案分案為「他字案」的定義，即是否有特定人涉嫌犯罪，尚不明確的分案方式，因為主富公司有提告，地檢署依相關規定分案，他非常樂意配合調查。

謝國樑說，東岸商場的產權屬於市府所有，這塊地是市府於民國89年以新台幣8億4000元購得，土地所有權人、起造人都是市府，在先前市府與大日公司的合約當中規定，2月1日就將營運權完全移轉回來，合約中也有清楚規定，合約到期後市府可以逕行收回資產。

他指出，市府依照與大日公司的合約精神，在2月1日針對公共區域部分收回資產，完全沒有進入到商家空間。取回中控室及公共設施，也是為了保護消費者及市民的安全，且主富公司與市府沒有任何合約及採購關係。

謝國樑說，交通處在點交過程中，發現公告遭人撕毀，因此向市府及警察局提出希望能得到行政協助，「我們有聽取一些說明和簡報，這是由交通處主動提出」，他也會將細節提供給承辦檢察官。

基隆地檢署表示，今天同步傳訊告訴人主富公司代表、謝國樑、王圳宏等人，釐清整起事件經過，追查是否涉及刑事不法。謝國樑、王圳宏等人經檢察官訊問後，均先行請回。