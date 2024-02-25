陽光行動／航空城多校計畫卡關 桃市府做最壞打算「收回土地」

桃園開發航空城、捷運等大型公共建設，吸引清大、陽明交大、中央、海洋、政大、台北科技大學及空中大學籌設分校、醫院及據點，搶占「大學城」先機。但據了解，除海大設立觀音校區、清大設置醫院有明顯進度，其餘計畫多數卡關，甚至與市府簽訂的合作備忘錄也已過期，大學城美夢恐成空。副市長王明鉅直言，不會無限期拖下去，最壞打算是收回土地。

桃園航空城開發備受各界期待，行政院副院長鄭文燦在市長任內廣邀大學進駐，讓航空城有機會發展為大學城，陽明交大、清大、政大、北科大都和航空城簽約合作。

各校中，海洋大學進度最快，在觀音區觀塘段設立觀音校區，藻礁暨海洋生態館去年三月開工，預計今年完工。清大則獲市府提供航空城A16站七十二公頃土地，設置附設桃園醫院，彌補青埔、蘆竹、大園、觀音等地醫療資源不足。

但其餘大學設校計畫波折不斷，像中大在八德行政園區旁二點六公頃土地籌設八德校區，興建中大醫院，雖通過市府醫事審查委員會，去年二月卻被衛福部醫審會駁回，因桃園次醫療區已有部立桃園醫院、長庚醫院大型醫院。

北科大計畫在桃園航空城設置「智慧與綠能產業服務共創基地」，推動智慧機械等領域產學合作，但該土地是市府透過市地重畫取得，依法應設公益設施，有待申請都市計畫變更。

陽明交大、政大分別有意在捷運A19桃園體育園區站和中壢青埔地區，設置全球校區和桃園創新校區，但市府掌握二校暫無明確計畫內容與進度。空大原規畫在中壢龍岡地區興建桃園學習指導中心大樓，因工程流標四次，傾向中止此案。