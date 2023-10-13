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亞運籃球／菲律賓和約旦有球員藥檢未過 中華隊暫無法遞補獎牌

聯合新聞網／ 綜合報導
菲律賓隊布朗尼(左)被驗出禁藥。 法新社
菲律賓隊布朗尼(左)被驗出禁藥。 法新社

杭州亞運籃球項目由菲律賓爆冷奪金，不過據多家陸媒報導，菲律賓歸化球員布朗尼（Justin Brownlee）藥檢未通過，為這面金牌蒙上一層陰影。

中國男籃在四強賽一度領先菲律賓20分，但菲律賓靠著布朗尼末節狂轟17分，逆轉晉級金牌戰，最終也擊敗約旦順利奪金。

不過這面金牌要被打上問號，據陸媒報導，國際禁藥組織（ITA）今天宣布，布朗尼藥檢驗出四氫大麻酚（Carboxy-THC）陽性反應，這是國際禁藥組織中的禁用物質。約旦拿下本屆銀牌，但陣中後衛普扎伊（Sami Bzai）也未通過藥檢。

據亞奧理事會頒布的杭州亞運會反興奮劑規則，一個團隊有2名以上球員違反興奮劑規則，團隊成績可能被取消。因此暫時不會有中國隊和中華隊遞補獎牌的情況發生。

2022杭州亞運 杭州亞運籃球 杭州亞運中華隊

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