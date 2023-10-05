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亞運舉重／陳柏任抓舉僅成功1次 挺舉棄賽未留成績
杭州亞運舉重男子96公斤A組賽事在今天下午登場，我國好手陳柏任在抓舉僅首次試舉成功留下163公斤紀錄後，挺舉選擇棄賽，第二次亞運參賽未能留下成績。
上屆雅加達亞運會就曾參與男子94公斤級賽事的陳柏任，最終以第6名成績作收，而過去5年他也不斷精進自己實力，甚至站上東京奧運舞台拿下第5名，是我國備受期待的男子舉重好手。
不過在今天登場的杭州亞運會男子96公斤級A組賽事，陳柏任除了在抓舉首次試舉成功舉起163公斤外，後兩次試舉都失敗的情況下，挺舉也直接選擇棄賽，第二次站上亞運舞台卻未能留下成績。
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