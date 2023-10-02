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杭州亞運／滑輪神壓線 全家便利店梗圖糗韓「電視再送一台」

聯合新聞網／ 綜合報導

杭州亞運中華代表團至今天為止摘下12面金牌，而全家便利超商相當夠意思，從亞運9月23日開始，就舉辦台灣奪幾金就送出幾台電視活動「全家啟航、應援奪金」，至今為止預計要送出12台電視，全家便利店今天在臉書粉專還大氣說，「金牌再多一面，電視再送一台！」

今天滑輪溜冰項目，男子3000競速接力項目，黃玉霖神壓線最後贏了準備提前慶祝的南韓隊，反而讓中華隊收獲金牌，全家便利店預計要再多送出一台電視，不過，小編在臉書貼文說「神壓線的瞬間！不到最後！決不放棄！感謝堅持衝到最後一刻的選手，讓世界看見台灣！」特別製作電視壓線梗圖，更是讓人會心一笑。

有網友留言說，「這張畫真是簡單又侮辱性極強，我喜歡。」、「快申請代言費！」

前年東京奧運曾經也由羽球男雙李洋、王齊麟神壓線判決奪金，後來也製作成悠遊卡等商品。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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