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亞運舉重／郭婞淳帶傷奪銅 北韓「神祕小將」破世界紀錄摘金

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亞運舉重／郭婞淳帶傷奪銅 北韓神祕小將破世界紀錄摘金

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州即時報導
郭婞淳抓舉3次試舉都完成，以99公斤暫時排名第3。特派記者季相儒／杭州攝影
郭婞淳抓舉3次試舉都完成，以99公斤暫時排名第3。特派記者季相儒／杭州攝影

東京奧運金牌女將「舉重女神」郭婞淳，生涯第3度亞運之旅今天登場，帶傷上陣的她在女子59公斤級上陣，抓舉3次試舉都成功，但挺舉第3次試舉失敗，總和227公斤排名第3，仍站上頒獎台。

上月世錦賽摘金的地主羅詩芳，抓舉107公斤排名第2，挺舉133公斤，總和240公斤收下銀牌；北韓20歲小將金日景抓舉111公斤、挺舉135公斤、總和246公斤摘金。

郭婞淳抓舉開把重量設定95公斤，上場前調整到97公斤，第一次試舉順利完成。第二次試舉99公斤，郭婞淳依舊流暢完成動作，第三次試舉的101公斤也完成，抓舉結束暫排第3，落後羅詩芳的107公斤，金日景更以111公斤打破郭婞淳的世界紀錄。

挺舉郭婞淳從122公斤開始舉起，第一次試舉雖成功，但表情明顯不適，下台時走路已經有點一跛一跛，並接受右大腿冰敷治療。第二次試舉的126公斤，郭婞淳仍順利完成，但仍一跛一跛走下台。第三次試舉，郭婞淳從130公斤調整到128公斤，但雖順利上槓，最後上挺動作失敗，以126公斤、總和227公斤完賽。

菲律賓的迪亞斯第三次試舉若挑戰131公斤成功就會超越郭婞淳，但她以失敗收場，總和223公斤結果，讓郭婞淳保住銅牌。

郭婞淳抓舉3次試舉都完成，以99公斤暫時排名第3。特派記者季相儒／杭州攝影
郭婞淳抓舉3次試舉都完成，以99公斤暫時排名第3。特派記者季相儒／杭州攝影
郭婞淳抓舉3次試舉都完成，以99公斤暫時排名第3。特派記者季相儒／杭州攝影
郭婞淳抓舉3次試舉都完成，以99公斤暫時排名第3。特派記者季相儒／杭州攝影
郭婞淳抓舉3次試舉都完成，以99公斤暫時排名第3。特派記者季相儒／杭州攝影
郭婞淳抓舉3次試舉都完成，以99公斤暫時排名第3。特派記者季相儒／杭州攝影
郭婞淳抓舉3次試舉都完成，以99公斤暫時排名第3。特派記者季相儒／杭州攝影
郭婞淳抓舉3次試舉都完成，以99公斤暫時排名第3。特派記者季相儒／杭州攝影
郭婞淳抓舉3次試舉都完成，以99公斤暫時排名第3。特派記者季相儒／杭州攝影
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