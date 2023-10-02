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亞運滑輪／南韓還沒到終點線就慶祝… 網友封他「滑輪姜白虎」

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓姜白虎代打建功後，因慶祝動作離開壘包被觸殺在二壘。 美聯社
南韓姜白虎代打建功後，因慶祝動作離開壘包被觸殺在二壘。 美聯社

今天（2日）上午的杭州亞運滑輪溜冰項目男子3000公尺接力賽，南韓隊原本一路以些微差距領先，不過在通過終點線前，南韓最後一棒卻提前高舉雙手慶祝，反讓中華隊黃玉霖成功壓線反超帶走金牌。畫面一出讓南韓網友「炸鍋」，不少台灣網友也想起今年（2023年）經典賽的「姜白虎事件」。

滑輪溜冰男子3000公尺接力決賽，南韓隊幾乎一路保持第一，但中華隊仍拚戰不懈，南韓隊最後一棒鄭喆元在尚未通過終點線前就舉起雙手歡呼，反觀中華隊黃玉霖衝刺到最後一刻，左腳跨出「弓箭步」，搶先0.01秒跨過終點線。

南韓隊鄭喆元在衝過終點線時高舉雙手慶祝，中華隊黃玉霖以「弓箭步」搶先滑過終點線。特派記者季相儒／攝影
南韓隊鄭喆元在衝過終點線時高舉雙手慶祝，中華隊黃玉霖以「弓箭步」搶先滑過終點線。特派記者季相儒／攝影

如此「大意失荊州」的表現讓不少體育迷想起經典賽南韓隊的「姜白虎事件」。在東京巨蛋進行的B組預賽，7局下南韓4：5落後澳洲，南韓首名打者姜白虎代打敲二壘安打，上壘後他立刻興奮慶祝，左腳還向前一跨，澳洲隊二壘手發現姜白虎的右腳也離開壘包，機警地上前觸殺，最終經電視輔助判決確定姜白虎出局，成為台灣球迷口中的「姜白虎事件」。

殘念的故事未完，南韓隊下一棒打者又接著敲安，卻無法送回本來應該在二壘的姜白虎，南韓終場也以7：8輸球，這一分又更顯得巨大。

這次滑輪3000公尺接力也有異曲同工之妙，除了都發生在南韓隊身上，為了慶祝而付出慘痛代價「樂極生悲」的戲碼實在太類似，台灣網友也留言直呼：「滑輪姜白虎」、「姜白虎2.0」、「典藏白虎又加一了」、「比白虎還慘」。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 滑輪溜冰

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