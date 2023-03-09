經典賽／典藏‧姜白虎！上壘慶祝太嗨出局 U18中華隊也有過
世界棒球經典賽B組於東京巨蛋開打，首戰南韓對戰澳洲，在七局下韓國落後一分時，姜白虎上場代打建功，卻因為慶祝動作離壘，最後被觸殺在二壘。南韓最後也以1分差落敗。
姜白虎敲出安打後，在慶祝時右腳不慎離開壘包，這時澳洲二壘手反應相當迅速，冷不防向前觸殺，經過輔助判決後確定代表追平分的姜白虎出局。澳洲最後以8：7一分擊敗南韓，這1分顯得更加巨大。
WOW. Baekho Kang comes off the bag while celebrating and is ruled out 🤯— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年3月9日
📺: FS1 and the FOX Sports App pic.twitter.com/yMng10cysK
PTT網友也立即發了一篇「典藏‧姜白虎」的貼文，嘲諷他「樂極生悲」的舉動，和YT上紅極一時的中職球員謎因影片「典藏‧朱鴻森」(收錄朱佬生涯烏龍Play影片合輯)做對比，網友也紛紛留言，「內容太少了 我們朱佬可是大合輯」、「韓國櫻木花道」、「國際級的典藏」、「笑死，還以為在看中職」。
其實中華隊曾經也曾經發生過類似事件，2013年U18世界盃棒球賽複賽時，中華隊對戰美國，外野手尹德融敲出帶有1分打點的二壘安打，幫助球隊4：2擴大領先，但跑到二壘慶祝時，不慎沒站穩離開壘包，被觸殺出局，這場比賽終場以5：7落敗。
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