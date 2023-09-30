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亞運網球／我摘史上男雙首金

聯合報／ 亞運採訪團／杭州報導
黃金拍檔 中華男子網球選手許育修（後）／莊吉生（前）昨天在杭州亞運男雙金牌戰連贏兩盤，贏得我國史上第一面亞運男雙金牌。特派記者季相儒／攝影
黃金拍檔 中華男子網球選手許育修（後）／莊吉生（前）昨天在杭州亞運男雙金牌戰連贏兩盤，贏得我國史上第一面亞運男雙金牌。特派記者季相儒／攝影

歷屆亞運曾奪下七面金牌的中華網球隊，杭州亞運再度成為「獎牌庫」。昨天許育修莊吉生先打下史上第一面亞運男雙金牌，許育修接續再和詹皓晴混雙摘銅，今天寶島選手還有女雙（確定金包銀）和混雙金牌戰要亮相，有機會挑戰隊史第一度的雙打三金通包紀錄。

我國選手今年在亞運網球雙打大爆發，總共六組選手就有五組打進獎牌戰，其中「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴和李亞軒／梁恩碩將在今天早上十點的女雙金牌戰會師，「寶島內戰」預約一金一銀；「小鋼砲」梁恩碩接續還要和混雙搭檔黃琮豪挑戰金牌，梁恩碩兩面獎牌入袋超越自己上屆雅加達亞運女單奪銅紀錄。

昨天另有兩面銀牌落袋，游泳「蝶王」王冠閎游出男子兩百公尺蝶式銀牌，終結長達廿五年的男泳將亞運「獎牌荒」；電競隊在「英雄聯盟」奪銀。

前一位亞運奪牌的男泳將正是王冠閎教練黃智勇（一九九八年曼谷亞運男子一百公尺自由式銅牌），昨天看愛徒完成奪牌目標，黃智勇也感動紅了眼眶。王冠閎感性說，這段期間團隊壓力都很大，能圓滿完成奪牌任務，對自己是一大突破，也讓團隊準備明年巴黎奧運更有信心。

電競隊在「英雄聯盟」金牌戰不敵南韓隊，教練陳如治表示，選手都已經盡力，集訓期間相當努力，而前天「快打旋風」也拿到銀牌和銅牌，其實台灣電競很強，希望這次亞運帶給大家信心。

體操壓軸日也傳佳音，東京奧運國手「體操精靈」丁華恬以完美表現獲得平衡木銅牌，成為台灣體操史上第一位亞運奪牌女將。昨晚頒獎典禮後要趕往機場、飛去比利時參加世錦賽的「恬恬」也透露，十月全運會後就會開始嘗試新的難度，挑戰將分數向上推進。

昨天加上射擊女子十公尺空氣手槍團體銅牌，中華代表團單日進帳一金兩銀三銅，目前已有五金，今天除了網球爭金，滑輪溜冰賽程也要展開，加上桌球個人賽「七朝元老」莊智淵林昀儒、鄭怡靜等紛闖八強，繼續朝代表團目標的十金邁進。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 王冠閎 梁恩碩 許育修 林昀儒 莊吉生 詹詠然 詹皓晴 莊智淵

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