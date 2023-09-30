亞運游泳／終結獎牌荒 王冠閎蝶式奪銀

出發杭州前就喊出的奪牌目標，我國「蝶王」王冠閎昨天做到了。游泳壓軸賽程登場的男子兩百公尺蝶式，他從原本居三到超車地主陳俊兒，以第二名一路保持到觸壁，最終以一分五十四秒五三奪下銀牌，終結台灣男泳將長達廿五年的亞運「獎牌荒」。

確定完成奪牌任務，王冠閎終於卸下所有壓力。他坦言，不管外界或自己的期待，都是很大心理負擔，加上出發杭州前發燒、腹瀉，甚至在家裡昏倒，但幸運是兩百公尺蝶式是壓軸賽程，「教練、物理治療師和醫生給自己很多幫助，隊友兼室友莊沐倫每天和他聊天也卸除自己不少壓力」。

前一位亞運奪牌的男泳將正是王冠閎的教練黃智勇，當時他在一九九八年曼谷亞運摘下一百公尺自由式銅牌，等了廿五年終於換愛徒站上頒獎台，「超水準」表現讓黃智勇難得紅了眼眶，他哽咽說：「一度很想哭很感動，終於結束了，放下很大的壓力。」他提到，自己年代沒有發達的網路和社群，王冠閎承受的壓力高出太多，昨天表現遠超過當年的自己。

王冠閎今年世錦賽游進決賽已是台灣男泳將紀錄，上月成都世大運摘銀，杭州亞運再站上頒獎台，拿著銀牌的他形容，亞運奪牌是莫大榮耀，「站上頒獎台真的很感動，所有付出都值得了」。

他補充說，這面獎牌更特別的是「接棒」教練的亞運奪牌紀錄，「上一屆是智勇教練，現在完成我和教練很大里程碑、目標和夢想，不會只有我的努力，這陣子大家壓力都滿大。拿到這個好成績，雖然不是金牌，但對我來說已經是我心目中的滿分了」。

已經拿到巴黎奧運資格的王冠閎認為，掛在頸上的杭州亞運銀牌是生涯目前最有意義的一面獎牌。

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