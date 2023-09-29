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亞運網球／3雙打進金牌戰 女雙金包銀

聯合報／ 特派記者陳宛晶／杭州報導
詹詠然（右）、詹皓晴（左）四強戰，以兩盤6：2收下金牌戰門票。特派記者季相儒／攝影
詹詠然（右）、詹皓晴（左）四強戰，以兩盤6：2收下金牌戰門票。特派記者季相儒／攝影

中華代表團「網」住金牌。我國網球女雙兩路並進，詹詠然詹皓晴梁恩碩李亞軒都殺進金牌戰，確定中華隊包辦金牌和銀牌，男雙莊吉生許育修也晉級金牌戰。

梁李配雖一度讓對手出現兩個賽末點，但扛住壓力連拿四分逆轉戰局，以六比二、四比六、十一比九擊敗南韓對手，詹家姊妹則以兩盤六比二拍落印尼組合。

中華隊歷來共在亞運網球打下七金，詹詠然個人就參與四金，包括兩面女團、一面女雙、一面混雙金牌；詹皓晴也有一面女團金牌，這次姊妹倆攜手挑戰兩人搭檔的第一面亞運女雙金牌。

詹家姊妹賽前熱身時，梁恩碩、李亞軒正在場上奮戰，她們從健身房偷看比賽，詹詠然說：「她們這次很多場都是接近的比賽贏回來，今天又救了兩個賽末點，和她們比，不到最後一分結束前不能放棄，因為對方也是一樣想法」。

詹詠然說：「特別開心是兩組女雙都進到決賽，中華隊是最大贏家，不管怎樣，可以打出一場很精采、高水準的比賽，這是我們的目標」。

四強戰李亞軒（右）、梁恩碩（左）面對南韓組合，儘管先面對對手的2個賽末點，連追4分，以6：2、4：6、11：9驚險勝出。特派記者季相儒／攝影
四強戰李亞軒（右）、梁恩碩（左）面對南韓組合，儘管先面對對手的2個賽末點，連追4分，以6：2、4：6、11：9驚險勝出。特派記者季相儒／攝影

梁恩碩從上屆銅牌晉升銀牌起跳，她說：「我上次是單打銅牌，雙打可以再更進一步打到決賽就很開心。很謝謝軒姐，因為我身體狀況不佳，她幫我COVER很大一部分」。

李亞軒為這張亞運門票已等九年，她表示，「本來八年，已經快要選上了結果延一年，又要再拚積分，錯過九年可以有這樣的成績，我覺得這個等待是值得的」。

莊吉生(左)與許育修晉級亞運網球男雙決賽。 中華奧會提供
莊吉生(左)與許育修晉級亞運網球男雙決賽。 中華奧會提供

男雙組合許育修／莊吉生上演逆轉勝挺進金牌戰，兩人賽後互相誇讚彼此，許育修說自己第一次打亞運靠莊吉生罩，莊吉生一聽馬上反駁，直言許育修今年超強，「所以我一定要和他搭」。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 許育修 詹詠然 莊吉生 梁恩碩 李亞軒 詹皓晴

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