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亞運體操／完美落地 鞍馬王子李智凱2連霸

聯合報／ 特派記者曾思儒陳宛晶／杭州報導
「鞍馬王子」昨頂住壓力，在杭州亞運鞍馬衛冕成功，也是中華代表團本屆亞運第三金。特派記者季相儒／攝影
「鞍馬王子」昨頂住壓力，在杭州亞運鞍馬衛冕成功，也是中華代表團本屆亞運第三金。特派記者季相儒／攝影

杭州亞運中華代表團昨天連傳佳音，我國「鞍馬王子」李智凱完成鞍馬二連霸、締造我國體操史新頁，也是亞運體操賽場上鞍馬項目史無前例二連霸，為明年巴黎奧運增添信心。

李智凱五年前雅加達亞運奪下鞍馬金牌，已經是台灣體操新史，東京奧運奪銀再寫新猷；今年到杭州挑戰鞍馬連霸前，他率隊首度拿下男子成隊銅牌，靠的也是最後一項鞍馬逆轉南韓隊。

昨天爭取個人連霸，李智凱以難度六點五的套路迎敵，華麗的「湯姆斯迴旋」開腿動作讓全場觀眾驚呼不斷，最終獲得十五點五○○分的最高分，摘下中華代表團第三面金牌。他透露上場前其實非常緊張，除了連霸，也想繼續挑戰自己，最後臨場雖沒再挑戰更高難度，但能順利完成奪金目標十分開心，「之後還有世錦賽，希望更進一步，為之後（巴黎奧運）做基礎的準備」。

「鞍馬王子」昨頂住壓力，在杭州亞運鞍馬衛冕成功，高興地展示金牌，也是中華代表團本屆亞運第三金。特派記者季相儒／攝影
「鞍馬王子」昨頂住壓力，在杭州亞運鞍馬衛冕成功，高興地展示金牌，也是中華代表團本屆亞運第三金。特派記者季相儒／攝影

李智凱教練林育信提到，從世大運到亞運，李智凱這套難度六點五的動作愈來愈成熟，質量也是目前國際最高，只要穩定表現，世錦賽獲得前三名不是問題，屆時應該不會再冒險，先以這套動作為主。

圍棋是繼二○一○年後重返亞運，廿二歲棋士許皓鋐昨也締造驚奇，他八強賽起連退世界前三好手，包括四強賽以半目之差淘汰有「申工智能」之稱的南韓世界第一申真諝，金牌戰再逆轉世界排名第三的地主選手柯潔，勇奪亞運圍棋隊史第一金，「黑馬」表現連陸媒都驚奇，不停打聽許皓鋐的來頭。

除了體操、圍棋摘金，網球兩組女雙李亞軒梁恩碩和「詹家姊妹」詹詠然詹皓晴分別闖進金牌戰，確定女雙「金包銀」，但這兩面獎牌在金牌戰後才頒發。

另外，電競「快打旋風五：冠軍版本」斬獲一銀一銅，跆拳道賽場也有李孟恩奪下男子八十公斤以上級銅牌，中華代表團單日斬獲兩金一銀兩銅，累積四金四銀六銅。今天包括網球男雙、射擊女子十公尺空氣手槍和體操女子平衡木等，都有機會挑戰金牌，開幕典禮掌旗官「蝶王」王冠閎也將在男子兩百公尺蝶式挑戰頒獎台。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 李智凱 詹皓晴 詹詠然 林育信 王冠閎 梁恩碩 李亞軒

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