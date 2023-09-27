亞運羽球／團體賽籤表出爐 台灣男、女團8強都硬仗

杭州亞運羽球項目將於明天率先展開團體賽事，對戰籤表也在今天出爐。台灣男、女團籤運都不太好，上屆摘銅的男團8強將對上中國，而女團8強則將對決日本。

上屆的雅加達亞運，台灣羽球代表隊摘下男團銅牌，也是連兩屆亞運在男團鍍銅，今年杭州亞運則有13隊參賽，經抽籤包括中國、印尼、印度都抽到長籤首輪16強免戰，而台灣男團首輪對上馬爾地夫，預料可輕鬆過關。

只不過由周天成、王子維、男雙「麟洋配」李洋、王齊麟領軍的中華男團，將在8強直接對決地主中國。

依照目前最新世界排名來看，中國2名單打將會是世界第6的石宇奇、第8的李詩灃，將會對上世界排名13的「台灣一哥」周天成、與名列世界25的王子維。

至於女團賽事共有11隊參賽，由戴資穎領軍的女團同樣沒抽到長籤，首輪將對上香港，若順利過關接著就會對上雅加達亞運獲得金牌的日本女團，屆時將會是場硬戰。

在歷屆亞運上，台灣羽球代表隊共拿下1金、1銀、6銅，其中1金、1銀都是在上屆雅加達亞運所斬獲，分別由戴資穎於女單封后；周天成則在男單鍍銀。

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