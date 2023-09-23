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亞運籃球／阿提諾應能參賽 若無法打中華隊已有備案

中央社／ 杭州23日電
中華隊阿提諾能否參戰還待領隊會議後確認，若最後無法出賽，教頭桑茂森表示曾文鼎將改打中鋒，目標力拚分組第1。 聯合報系資料照
中華隊阿提諾能否參戰還待領隊會議後確認，若最後無法出賽，教頭桑茂森表示曾文鼎將改打中鋒，目標力拚分組第1。 聯合報系資料照

歸化球員阿提諾能否代表台灣男籃參加杭州亞運，台灣男籃總教練桑茂森今天表示，還待領隊會議後確認，若阿提諾無法出賽，曾文鼎將改打中鋒，目標力拚分組第1。

歸化球員戴維斯（Quincy Davis）過去在2014年仁川亞運因不符合居住滿3年規定，未能披上台灣隊戰袍，而杭州亞運開幕式今晚登場，台灣男籃將在26日展開首戰，但歸化球員阿提諾（William Artino）能否參賽至今仍是未知數。

桑茂森接受媒體聯訪時表示，昨天有詢問團本部，「目前為止，沒有得到任何消息，感覺上可以打，但仍待召開領隊會議進行最後確認，就先正常訓練」。

台灣男籃已有備案，桑茂森指出，除了賽事規章外，場上犯滿畢業也可能會影響球員出賽，他表示，目前阿提諾、李德威都以中鋒為主，若阿提諾無法出賽，將由曾文鼎改打中鋒，平時訓練也開始進行調整，讓部分球員兼著打中鋒。

台灣男籃原先與中國、蒙古、黎巴嫩同組，分組前3將可晉級，在黎巴嫩退出後，改由香港遞補，台灣隊首戰將在26日出戰香港，休兵1天後，28日對戰中國，30日與蒙古碰頭。

桑茂森表示，儘管黎巴嫩、香港實力有差距，台灣隊仍會以平常心面對各場比賽，「畢竟第2場就會對到中國 ，第3場對蒙古，希望以分組第1為目標出線」。

至於台灣隊先發5人名單，桑茂森心目中已有雛型，他透露，包括林庭謙、劉錚、曾文鼎、阿提諾，剩下將從盧峻翔、李啟瑋擇一，而具有改變戰局能力的阿巴西，將擔任球隊第6人的角色。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運籃球

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