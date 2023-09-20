亞運／楊勇緯目標柔道金牌 射擊隊吳佳穎盼發揮訓練水準
杭州亞運倒數計時，「柔道男神」楊勇緯上屆亞運摘銅，這次期盼能追求更佳獎牌成色，目標瞄準金牌；射擊項目「證件妹」吳佳穎則是保持平常心，盼發揮訓練水準。
東京奧運男子柔道60公斤級銀牌得主楊勇緯今天出發，他透露，日前曾赴日本移地訓練1個月，有學習日本一些技術，像是「搶手」動作，「對我來說，滿有幫助，而且有明顯看到一些變化 ，希望在亞運的時候有好表現」。
楊勇緯上屆亞運為台灣拿下1面銅牌，他將在24日出賽，他期待這次成績能更上一層樓，力拚金牌。
射擊項目「證件妹」吳佳穎也是今天出發赴杭州，她這次參加女子25公尺手槍（個人）、女子10公尺空氣手槍（個人、團體）項目。吳佳穎今天表示，目前不會緊張、保持平常心，希望這次亞運可以發揮平常訓練的水準，明天會先去靶場看一下、適應一下。
雖然吳佳穎這次已經是第3次參加亞運，在2014年仁川亞運曾拿過銀牌，不過吳佳穎表示，今年世大運因為年齡超過的關係沒有參加，因此上次參加綜合運動會已經是東京奧運的事情，「能參加大比賽滿難得的，這麼久又可以跟大家一起出國，覺得很開心。」
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