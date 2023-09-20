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亞運／楊勇緯目標柔道金牌 射擊隊吳佳穎盼發揮訓練水準

中央社／ 桃園機場20日電
第19屆亞洲運動會23日將在中國杭州正式開幕，台灣「柔道男神」楊勇緯（右）與教練劉文等（左）20日下午從桃園國際機場搭機出發，準備迎接賽事。 中央社
第19屆亞洲運動會23日將在中國杭州正式開幕，台灣「柔道男神」楊勇緯（右）與教練劉文等（左）20日下午從桃園國際機場搭機出發，準備迎接賽事。 中央社

杭州亞運倒數計時，「柔道男神」楊勇緯上屆亞運摘銅，這次期盼能追求更佳獎牌成色，目標瞄準金牌；射擊項目「證件妹」吳佳穎則是保持平常心，盼發揮訓練水準。

東京奧運男子柔道60公斤級銀牌得主楊勇緯今天出發，他透露，日前曾赴日本移地訓練1個月，有學習日本一些技術，像是「搶手」動作，「對我來說，滿有幫助，而且有明顯看到一些變化 ，希望在亞運的時候有好表現」。

楊勇緯上屆亞運為台灣拿下1面銅牌，他將在24日出賽，他期待這次成績能更上一層樓，力拚金牌。

第19屆杭州亞洲運動會23日將登場，台灣射擊好手「證件妹」吳佳穎20日從桃園國際機場搭機前往當地備戰，她受訪時表示，會以平常心應戰，盼發揮水準拿下好成績。 中央社
第19屆杭州亞洲運動會23日將登場，台灣射擊好手「證件妹」吳佳穎20日從桃園國際機場搭機前往當地備戰，她受訪時表示，會以平常心應戰，盼發揮水準拿下好成績。 中央社

射擊項目「證件妹」吳佳穎也是今天出發赴杭州，她這次參加女子25公尺手槍（個人）、女子10公尺空氣手槍（個人、團體）項目。吳佳穎今天表示，目前不會緊張、保持平常心，希望這次亞運可以發揮平常訓練的水準，明天會先去靶場看一下、適應一下。

雖然吳佳穎這次已經是第3次參加亞運，在2014年仁川亞運曾拿過銀牌，不過吳佳穎表示，今年世大運因為年齡超過的關係沒有參加，因此上次參加綜合運動會已經是東京奧運的事情，「能參加大比賽滿難得的，這麼久又可以跟大家一起出國，覺得很開心。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 吳佳穎 楊勇緯

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