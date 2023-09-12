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柔道／楊勇緯杭州亞運過生日 禮物清單瞄準金牌

中央社／ 台北12日電
「柔道男神」楊勇緯這次出征杭州亞運不僅要超越上屆成績，若奪金也會是最好的生日禮物。 聯合報系資料照
「柔道男神」楊勇緯這次出征杭州亞運不僅要超越上屆成績，若奪金也會是最好的生日禮物。 聯合報系資料照

「柔道男神」楊勇緯曾登上世界第1，也曾在奧運殿堂奪銀，2項紀錄都是台灣第1人，9月28日將滿26歲的他，這次出征杭州亞運不僅要超越上屆成績，金牌無外乎是最好的生日禮物。

具排灣族血統的楊勇緯，是台灣柔道代表隊在這次杭州亞運的奪牌希望，2年前他首度叩關奧運就締造歷史，勇奪東奧男子柔道60公斤級銀牌，不僅拿下隊史首面奧運獎牌，還成為登上世界第1的首名台灣柔道選手。

2022年對於楊勇緯而言是風光璀璨的1年，他征戰7場國際賽事，累積帶回1金、2銀、3銅、共計6面獎牌，只要有出賽，幾乎就是奪牌保證。

不過今年上半年楊勇緯迎來考驗，由於規則變動，還在適應裁判尺度的他陷入低潮，上半年出賽5場，僅在成都世界大學運動會拿下1銀，本季獎牌總算開張。

中華民國柔道總會今年4月聘請日籍教練高市賢悟來台擔任教練，協助楊勇緯持續精進技術，希望透過「外援」的加入，讓他儘速找回過往節奏，並在杭州亞運再次攀上顛峰。

在杭州亞運登場前，楊勇緯特地前往柔道發源地日本進行移訓，期待汲取更多經驗，在亞運舞台大展身手，面對9月28日即將到來的26歲生日，上屆亞運奪銅的他，這次不僅要追求更佳的獎牌成色，也將為自己的生日禮物全力以赴，期望得以穿金戴銀。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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