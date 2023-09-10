舉重／年輕陸女進逼 郭婞淳拚連霸勁敵

我國「舉重女神」郭婞淳在過去五年陸續拿下雅加達亞運、東京奧運金牌後，舉重生涯已達成大滿貫成就，但在東奧後郭婞淳受腰傷所苦，近兩年亞錦賽與世錦賽選擇保守出擊，依舊有獎牌入袋，不過中國大陸大軍出征，也將成為她與舉重隊今年亞運不得不面對的課題。

將目標放眼在巴黎奧運的郭婞淳，在剛落幕的世錦賽中，於女子59公斤級別C組出賽，最終以抓舉101公斤第4名、挺舉130公斤銀牌、總和231公斤第4名的成績作收，中斷個人連續6屆在世錦賽總和成績奪牌的紀錄。

這樣的成績在賽前郭婞淳與教練林敬能就透露，將會以保護身體為首要目標、不會全力拚成績的前提下，是可以預期與接受的結果，且成績也都維持在與去年世錦賽、今年亞錦賽相近的水準，展現郭婞淳對於這樣的重量仍是游刃有餘，要在亞運和明年巴黎奧運挑戰更高成績將不會是太大問題。

另外，這次世錦賽對於中華隊在情蒐上也具有相當大的幫助，大陸今年在女子59公斤級派出的23歲羅詩芳與18歲的裴鑫依都是今年亞運國手，其中羅詩芳在世錦賽以抓舉107公斤、挺舉136公斤、總和243公斤橫掃三金且比起5月亞錦賽又更多出5公斤，逐漸逼近郭婞淳的世界紀錄，將成為郭婞淳挑戰連霸的最大敵手。

至於18歲的裴鑫依這次世錦賽則是抓舉102公斤、挺舉130公斤、總和232公斤，雖然亞運將轉戰64公斤級，不會與郭婞淳正面交鋒，但明年巴黎奧運不論是要參加59公斤還是上升至71公斤組，都將會成為郭婞淳與陳玟卉的潛在對手。

不僅國外新人輩出，我小將陳冠伶世錦賽在女子55公斤橫掃3金，被視為是我國舉重未來之星，但今年亞運也將面臨東奧女子49公斤金牌、大陸侯志慧的考驗。