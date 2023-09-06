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電競／亞運英雄聯盟爆爭議 台灣想拚前3籤運成關鍵

中央社／ 台北6日電
中華隊選手們正積極備戰。 截圖自中華民國電子競技運動協會FB
中華隊選手們正積極備戰。 截圖自中華民國電子競技運動協會FB

杭州亞運電競最終版技術手冊出爐，其中英雄聯盟採用6月13.12遊戲版本，而攸關種子序的「亞運征途」，第一種子卻變成直接前進8強，台灣隊原先有機會拚前3，現在籤運恐成關鍵。

電競今年首度納入亞運正式項目，距離杭州亞運僅剩2週多，中華民國電子競技運動協會昨天收到中華奧會通知，得知電競項目最終版技術手冊內容。

電競協會產業政策組組長曾鈵元接受中央社記者訪問時表示，相較於Garena傳說對決、絕地求生M，早在今年5、6月確定亞運遊戲版本，英雄聯盟近期才決定亞運採用13.12版本。

曾鈵元指出，英雄聯盟13.12版本是今年6月選手使用的版本，近期職業賽採用13.14版，遊戲最新版更已是13.16版本， 目前已通知教練、選手，重新進行戰術演練和道具配置。

不過，隨著遊戲版本更新，曾鈵元表示，選手目前除了無法使用舊版本練習外，更無法找到對練對象，只能透過觀看以前影片的方式，找回對角色的熟悉度。

除了遊戲版本問題外，曾鈵元指出，今年6月「亞運征途」僅說與亞運種子序有關，但並沒有詳細資訊，當時因與職業賽撞期，包括台灣在內，都未派亞運代表隊參賽，韓國隊甚至未組隊參加，直到昨天才得知英雄聯盟4區第一種子隊伍，直接晉級亞運8強。

亞運電競賽制演變至今，變成分區第一種子可保送8強，曾鈵元認為，賽制並未考慮各區強度差異。

台灣在英雄聯盟項目原先瞄準亞運前3名，其中中國、韓國將是主要勁敵，台灣、韓國接下來將與其他隊伍分成4組，爭取分組第1、晉級8強，曾鈵元認為：「很靠籤運，若與韓國同組，將會比較難打，若抽籤抽得好，一路順利闖進金牌戰都有可能。」

由於賽制已成定局，曾鈵元表示，只能等亞運結束後，在檢討會再提出意見，台灣代表隊接下來將盡全力發揮，「能走多遠走多遠，目標拿到獎牌，甚至金牌」。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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