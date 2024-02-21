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深坑大火民憂吸入戴奧辛 北市環保局採檢送驗

中央社／ 台北21日電
新北深坑一處儲放電子產品與鋰電池的工廠大火，連北市都聞到刺鼻異味。儘管新北市長侯友宜稱「沒有發現戴奧辛」，台北市環保局考量民眾疑慮，仍將採檢並送驗。本報資料照／記者杜建重攝影
新北深坑一處儲放電子產品與鋰電池的工廠大火，連北市都聞到刺鼻異味。儘管新北市長侯友宜稱「沒有發現戴奧辛」，台北市環保局考量民眾疑慮，仍將採檢並送驗。本報資料照／記者杜建重攝影

新北深坑一處儲放電子產品與鋰電池的工廠大火，連北市都聞到刺鼻異味。儘管新北市長侯友宜稱「沒有發現戴奧辛」，台北市環保局考量民眾疑慮，仍將採檢並送驗。

社民黨台北市議員苗博雅在臉書發文表示，市民從昨天傍晚吸了12小時嚴重異味的空氣，終於在今天上午等到市府官方說明，可惜市府講了很多，卻沒講到市民最關心的，也就是市府測量的污染物是否包含氟化氫及戴奧辛2種有毒氣體。

台北市環保局長吳盛忠接受媒體聯訪表示，深坑火警後，環保局人員除主動聯繫新北，也一直監測空品測站數值，確認各項指標皆在標準範圍內，且以手持式監測儀到鄰近火源的16處地點，都沒有測到一氧化碳、硫化氫等危害性氣體。

吳盛忠說，就科學檢測結果來看，空氣品質符合標準，所以聞到臭味不代表空品不合格，但許多民眾仍擔心是否會吸入戴奧辛，為讓民眾安心，將安排採檢並持續監測各區空氣品質。

環保局表示，針對民眾有疑慮的戴奧辛及氟化氫，已緊急安排檢測單位前往木柵採樣，要採到足夠樣本需要半天到一天時間，之後將請實驗室加速排程，預計最快1週後報告會出爐。

根據衛福部及環境部資料，戴奧辛為有害空氣污染物，是塑膠等含氯物質在燃燒時產生的有毒物，在空氣中可以遠距離飄移，且會蓄積在生物體內，暴露其中不僅會造成肝功能及皮膚傷害，還可能危害人體神經系統健康，且有致癌性。

戴奧辛 深坑 火災 空氣品質 空汙 臭味

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