快訊

撐不過疫情！高雄香蕉碼頭欠高港2年千萬租金 下周法院要查封

晚安小雞判刑 柬埔寨法院曝2人還擬拍性侵和摘器官影片

才被瘋傳耍大牌！ 最帥索隆不來了…無預警宣布「台灣活動取消」

未立即「下車」！黃揚明：晚安小雞沒看新聞 柬埔寨早肅清詐騙團體

聯合新聞網／ 綜合報導
黃揚明認為「晚安小雞」及網紅「阿鬧」丟盡台灣人的臉，並認為兩人沒看新聞，柬埔寨當地早肅清詐騙團體。圖／摘自晚安小雞直播
黃揚明認為「晚安小雞」及網紅「阿鬧」丟盡台灣人的臉，並認為兩人沒看新聞，柬埔寨當地早肅清詐騙團體。圖／摘自晚安小雞直播

直播主網紅晚安小雞」與夥伴阿鬧，在柬埔寨直播宣稱在詐騙園區遭人毆打、洗劫現金，但事後被證實造假，兩人被柬國警方以涉嫌散布不實訊息帶回調查，恐須入監服刑2年。兩人昨(15)日在記者會上被上銬，坦承拍攝影片造假。資深媒體人黃揚明在臉書中表示：「大過年的就做蠢事，丟臉丟到國外去！」，並在節目中指出柬埔寨當地去年夏天早已肅清詐騙團體，晚安小雞與阿鬧應該沒看新聞，還跑去那邊拍攝。

資深媒體人黃揚明在臉書中表示：「大過年的就做蠢事，丟臉丟到國外去！這種為流量而造假的網紅，該得到教訓」，並稱兩人為「滋事型網紅」。黃揚明昨(15)日也在政論節目《狠狠抖內幕》中談及此事，認為目前許多網紅都有流量困境，認為這種直播很多人看，便開始做這種影片。

他認為須譴責這兩位網紅，因為他們的處理模式不對，也未立即用話術「下車」。黃揚明認為，若是第一天賺到流量了，第二天就要趕緊說，其實昨天拍了「諷刺電影」，是好萊塢團隊的模式，想模擬詐騙集團園區逃難過程中被逮捕的情景。

黃揚明更說，柬埔寨老早在去年夏天就已正視詐騙園區的問題，以中國大陸為主的詐騙集團都因此撤離到泰、緬邊境，尤以緬甸最為猖獗，在農曆年前，包括中國大陸、泰國，及緬甸三國，還為此派軍肅清詐騙集團，可見這兩位網紅並沒看新聞，黃揚明說：「柬埔寨早就已經刷清了詐騙集團園區，他們還跑去那邊」，更表示若「晚安小雞」只是一名觀光客，「你以為真的逃得掉嗎」？

黃揚明談及除了「晚安小雞」，另一位網紅「阿鬧」更鬧，兩人像是乱童和桌頭，「被抓了真的是很難看」。綽號「剝雞」的黃揚明還說，因為他的綽號裡有雞，連他都覺得羞愧，「晚安小雞」和「阿鬧」可說丟盡雞粉的臉。他奉勸「晚安小雞」若還有機會回到台灣，真的要多做一點公益行善，像是可以到台北車站或萬華區去做遊民服務。

晚安小雞（前排左二）、阿鬧（前排右二）昨天坦承影片造假，今傳出兩人都遭判刑2年。記者李奕昕／翻攝
晚安小雞（前排左二）、阿鬧（前排右二）昨天坦承影片造假，今傳出兩人都遭判刑2年。記者李奕昕／翻攝

晚安小雞 柬埔寨 網紅

延伸閱讀

孕婦機上分娩！醫師籲：28周以上的孕婦應禁止長途旅行

結婚對象怎麼找？魚漿夫婦曝婚姻真締 獲逾萬人共鳴

有時間壓力 郭正亮指韓國瑜新國會首戰是「核三延役問題」

打牌沒牌品！同事尪輸錢酸「拿錢買藥吃」 妻不勸還狂笑惹眾怒：人品也很差

相關新聞

未立即「下車」！黃揚明：晚安小雞沒看新聞 柬埔寨早肅清詐騙團體

他並表示必須譴責這兩位網紅，因為他們的處理模式不對，也未立即用話術「下車」。黃揚明認為，若是第一天賺到流量了，第二天就要 趕緊說，其實昨天拍了「諷刺電影」，是好萊塢團隊的模式，想模擬詐騙集團園區逃難過程中被逮捕的情景。

晚安小雞判刑 柬埔寨法院曝2人還擬拍強姦和摘器官影片

直播主「晚安小雞」、「阿鬧」因在柬埔寨拍攝遭凌虐的不實影片，遭當地警方逮捕，今天傳出已判刑2年。台灣網友紛紛湧入柬埔寨西...

【重磅快評】網紅遭柬埔寨判刑的網路法制再思考

網紅晚安小雞、阿鬧赴柬埔寨直播宣稱在詐騙園區遭圍毆、一度失聯，被質疑自導自演，柬國警方以涉嫌散佈不實訊息法辦。雖然兩人在...

【重磅快評】晚安小雞下場 為網紅和政治人物上一堂課

直播主「晚安小雞」過年期間在柬埔寨開直播爭議鬧大，如今被柬國法院判要關2年，近年來國內外都有網紅為爭取流量、造假或刻意製...

晚安小雞傳遭判2年 林智群：要開箱柬埔寨監獄了嗎？

直播主「晚安小雞」、「阿鬧」涉嫌在柬埔寨自導自演拍攝影片，被柬埔寨警方逮捕，今天傳出因違反煽動製造社會動亂罪，判處2年、...

晚安小雞、阿鬧柬埔寨判2年 返國恐追訴？律師這麼說

根據柬中時報報導，西哈努克省初級法院法官15日裁定，台灣網紅「晚安小雞」和「阿鬧」犯刑法煽動製造社會動亂罪，判處兩年有期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。