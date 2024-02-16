未立即「下車」！黃揚明：晚安小雞沒看新聞 柬埔寨早肅清詐騙團體

直播主網紅「晚安小雞」與夥伴阿鬧，在柬埔寨直播宣稱在詐騙園區遭人毆打、洗劫現金，但事後被證實造假，兩人被柬國警方以涉嫌散布不實訊息帶回調查，恐須入監服刑2年。兩人昨(15)日在記者會上被上銬，坦承拍攝影片造假。資深媒體人黃揚明在臉書中表示：「大過年的就做蠢事，丟臉丟到國外去！」，並在節目中指出柬埔寨當地去年夏天早已肅清詐騙團體，晚安小雞與阿鬧應該沒看新聞，還跑去那邊拍攝。

資深媒體人黃揚明在臉書中表示：「大過年的就做蠢事，丟臉丟到國外去！這種為流量而造假的網紅，該得到教訓」，並稱兩人為「滋事型網紅」。黃揚明昨(15)日也在政論節目《狠狠抖內幕》中談及此事，認為目前許多網紅都有流量困境，認為這種直播很多人看，便開始做這種影片。

他認為須譴責這兩位網紅，因為他們的處理模式不對，也未立即用話術「下車」。黃揚明認為，若是第一天賺到流量了，第二天就要趕緊說，其實昨天拍了「諷刺電影」，是好萊塢團隊的模式，想模擬詐騙集團園區逃難過程中被逮捕的情景。

黃揚明更說，柬埔寨老早在去年夏天就已正視詐騙園區的問題，以中國大陸為主的詐騙集團都因此撤離到泰、緬邊境，尤以緬甸最為猖獗，在農曆年前，包括中國大陸、泰國，及緬甸三國，還為此派軍肅清詐騙集團，可見這兩位網紅並沒看新聞，黃揚明說：「柬埔寨早就已經刷清了詐騙集團園區，他們還跑去那邊」，更表示若「晚安小雞」只是一名觀光客，「你以為真的逃得掉嗎」？

黃揚明談及除了「晚安小雞」，另一位網紅「阿鬧」更鬧，兩人像是乱童和桌頭，「被抓了真的是很難看」。綽號「剝雞」的黃揚明還說，因為他的綽號裡有雞，連他都覺得羞愧，「晚安小雞」和「阿鬧」可說丟盡雞粉的臉。他奉勸「晚安小雞」若還有機會回到台灣，真的要多做一點公益行善，像是可以到台北車站或萬華區去做遊民服務。