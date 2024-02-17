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新聞幕後／兩岸都想降溫 我克制發言

聯合報／ 本報記者丘采薇
我海巡查緝陸船出意外，陸籍人士2人落海喪命。記者蔡家蓁／翻攝
我海巡查緝陸船出意外，陸籍人士2人落海喪命。記者蔡家蓁／翻攝

日前一艘陸籍漁船在金門越界捕撈，因拒檢翻覆導致四人落海，兩人身亡。據悉，大陸國台辦雖然發聲表達強烈譴責，但我方其實在第一時間就透過管道告知對岸所有情況，隨後我方評估對岸相關作為並未再將此事「升溫」。在兩岸都想降溫的情況下，我方主管機關非常克制發言，尤其尊重「死者為大」，希望讓後續作業圓滿。

知情人士透露，針對此次事件，兩岸有溝通管道，但因涉及高層政治，會顯得比較迂迴、緩慢。其實我方對於陸籍漁民的家屬接待、人道撫慰都安排妥當，如果溝通管道更暢通，一切也可以更加速進行。

這次我方與對岸的回應，都暗藏降溫目標。在陸籍漁船拒檢事件傳開後，雖然我方漁民對外抱怨大陸漁船越界捕魚很猖狂、支持海巡執法。隨後也有民進黨立委認為相關傷亡與拒檢有關，但我方國安相關單位發言克制，尤其海委會主委管碧玲發言多以關懷為主，在公開哀悼罹難者的同時，也強調海巡執法是搏命守海疆，立場硬卻也避免用詞激昂。

而對岸雖然在二月十四日深夜由國台辦發言人朱鳳蓮的名義發言，並稱春節期間發生這樣「嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件向台方表達強烈譴責」，但我方評估對岸定調為「傷害同胞感情」，刻意與政治事件區隔，主因也是希望單純化。

知情人士說，如此作為並非兩岸「默契」，而是兩岸在海上仍是協同執法，我方這次有許多事證，都可以證明對方的作為，但一公開就會讓亡者面臨公審，對家屬也有傷害。基於偵查不公開，我方也不能片面公布太多細節與資訊。不過，可確定的是，我方在事發時，都讓對岸在最短時間內掌握到資訊。

國台辦 朱鳳蓮 海巡 漁民 管碧玲 金門

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