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冷眼集／觀光署只會放話 丟包事件險重演

聯合報／ 記者周湘芸邱瓊玉
年代旅遊昨上午照常出團，不料卻僅支付機票及部分住宿費用，同樣未付錢給當地地接社，該團旅客經協調後改為自由行。圖為星宇航空飛往富國島航班登機作業。記者季相儒／攝影
年代旅遊昨上午照常出團，不料卻僅支付機票及部分住宿費用，同樣未付錢給當地地接社，該團旅客經協調後改為自由行。圖為星宇航空飛往富國島航班登機作業。記者季相儒／攝影

春節旺季本該是與親友參團出遊的好時機，沒想到卻有高達近三百名旅客在越南富國島慘遭丟包，差點回不了國，如此重大的消費爭議，交通部觀光署無論是調查、開罰卻相當消極，直到被越南政府「超車」，甚至政院也出手關心，要求盡速處理，才終於在昨天下午宣布勒令業者停業三個月，只是這種說一動、做一下的態度，又如何讓旅客相信後續能得到完整的保障。

富國島丟包事件延燒至今已近一周，越南當地觀光業者擔心因此影響外國人前往旅遊意願，越南堅江省旅遊局十五日火速公布調查結果，率先宣示將開罰涉及爭議的地接社，無疑給予當地業者、觀光客一劑定心丸。

反觀我國觀光署，截至昨天上午，無論是調查進度、業者財務狀況，何時開罰、開罰數量仍說不清楚。更令人捏把冷汗的是，因觀光署遲無作為，昨天有十六人要出團，卻又同樣發生年代旅遊未付錢給越南地接社的情事，丟包慘劇險些再度重演。

面對無良的旅行業者，暫停出團，以免重蹈覆轍，理應是最基本的後續風險管控，但從交通部長王國材，到觀光署長周永暉，卻始終停留在「要重罰」、「年代不負責任」、「毋枉毋縱」等放話階段，不僅前端受害旅客還未得到交代，連還未出團的旅客都來不及阻止。

為了自救，旅客在群組、社群網站轉傳各式消息，真假難辨更造成恐慌，無疑是為疫後觀光再蒙上一層陰影，如何防範類似事件再度發生，怎麼樣有效保障消費者權益，將是觀光署的新年課題。

交通部長 富國島 年代旅遊 王國材 觀光署 越南

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