富國島疫後熱門 張國煒親飛考察

旅客參加年代旅遊越南富國島包機行程，飛到當地卻慘遭丟包。越南富國島疫後成為超夯的新興景點，台灣不少旅遊業者積極推廣，從一開始的包機，今年初越捷航空也採定班直飛，每天都有航班運營，甚至就連星宇航空董事長張國煒日前都親自飛一趟富國島考察，炒熱富國島聲量。

品保協會秘書長吳美惠表示，越南旅遊早年推廣北越河內，隨著不少台灣人都去過一輪後，越南政府積極開發中越峴港，在疫情前的二○一八、二○一九年，峴港成為台灣旅行團積極操作的新興景點，疫後峴港旅遊市場也迅速回溫，但目前各家航空公司機位幾乎都已飽和，因此轉而開發富國島這個新興旅遊景點。

吳美惠表示，富國島在疫情期間大舉投資，蓋了很多新飯店、遊樂設施，加上它本身是座島嶼，很像獨立沙洲，旅客認為這裡相對不受汙染，利於推廣疫後旅遊，再加上不用簽證，很適合Long stay，台灣旅遊業者嗅到商機，積極推廣包裝，疫後富國島旅遊成為新亮點。

最早台灣旅客要去富國島得搭越南航空經胡志明市中轉，後來有越捷、泰越捷等越籍航空公司包機直飛，因為賣況不錯，更多旅行業者加入，例如越竹、星宇航空等，都有飛過包機。今年一月十七日越捷航空更開航台北至富國島直航定班，每天運營，代理越捷航空的金遠東旅行社董事長陶世龍說，目前該定班機位已滿到四月底。

台灣人去富國島從一開始的轉機、包機直飛，到今年初的定班直飛，都讓富國島慢慢炒熱起來，甚至就連先前星宇航空包機直飛富國島時，星宇董事長張國煒都在包機首航時親飛體驗，搭首航的回頭機回來，星宇也正在評估富國島開定期航班的可能性。