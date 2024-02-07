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靠犀利言論衝流量 網紅官司頻傳

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導
網紅陳沂。記者房荷庭／攝影
網紅陳沂。記者房荷庭／攝影

陳沂常評論時事引關注，昨傳被打成社會話題；網紅靠犀利言論博流量，但也容易有爭議，甚至吃上官司，如「館長陳之漢、「Toyz」劉偉健、「雞排妹」鄭家純等人，均有官司訴訟。

陳沂二○二一年五月八日開直播指責遭雞排妹打廿通電話騷擾，雞排妹加入直播對罵，說出陳沂手機門號前四碼，隔天再於臉書貼出六碼「色號」卡，技巧性洩漏陳沂全部手機號碼；陳沂提告，雞排妹被依違反個人資料保護法判刑三月。

Toyz劉偉健販售逾五百顆大麻菸彈，被判四年二月；劉一月評論YouTuber「超哥」黃伯超日料店醋飯難吃，被超哥打到頭破血流，超哥也吃上傷害罪官司，五萬元交保。

Toyz不滿網紅「雪碧」力挺超哥，開直播辱罵她不雅字眼，雪碧上月卅一日到台北地檢署提告Toyz公然侮辱、誹謗罪嫌。

「館長」陳之漢因言論惹上官司次數多，曾開直播罵藝人吳宗憲三字經，被依公然侮辱罪判拘役五十八日，緩刑兩年定讞；民事部分，吳宗憲求償兩百萬元，法院最終判陳之漢應賠償八十萬元確定。

陳之漢二○一九年不滿公民老師羅文批評他是「新民粹型領袖」，直播辱罵羅文髒話、雜碎等語，被依妨害名譽罪判拘役廿日，得易科罰金定讞；民事部分，羅文求償八十五萬餘元，法院判賠償十萬元確定。

陳之漢同年另指前員工、健身女網紅艾瑪（Emma）性騷擾健身工廠男教練遭開除，刑事部分更二審判館長無罪，案件仍上訴中；民事部分，法院判館長應賠償十萬元確定。

Toyz 網紅 鄭家純 陳之漢 陳沂 館長

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