網紅陳沂街頭遭毆 檢追影舞者

經常評論時事的網紅陳沂，前天下午在台北市松山區住處附近，遭廿一歲黃姓男子當街毆打，陳女躲進附近消防隊脫困；警方趕到制伏黃男，黃稱「認錯人」，但陳指對方施暴前曾問她名字，不可能認錯人。檢方訊後命黃男以五萬元交保，指示警方追查是否有人教唆。

根據調查，卅九歲陳沂五日下午四時許剛出家門，步行到北市松山區長安東路二段路旁，廿一歲黃男從左側經過她，又折返問「妳是陳沂嗎？我可以跟妳合照嗎？」。陳沂感覺對方好像有吃藥，有點害怕，但還是答應合照，對方突然拿手機攻擊她頭部。

這時有外國路人經過上前阻擋，陳沂脫困逃進一旁中崙消防分隊。警方趕到發現黃男有酒氣，不斷咆哮，嘴巴疑喊著「黃怡君」三個字，並試圖追進消防隊、用身體衝撞員警，被警方用強制力保護管束。

陳沂頭部擦挫傷，到鄰近醫院驗傷後提告，警方依傷害罪將黃移送台北地檢署，檢方以五萬元交保。

黃男犯案時手戴鑽表、身穿名牌服飾，落網後供稱「認錯人」；警方查出他曾涉毒品案，平時在文山區活動，案發前找周姓男子駕車載送至案發處，在車上獨自飲酒等一個多小時，見陳沂現身就下車傷人；他酒測值零點二一毫克，對答正常，並非很醉。

陳沂也向警方供稱，懷疑是先前與其他網紅舌戰遭人尋仇。檢警認為案情不單純，不排除另有犯案動機，檢察官昨指示追查有無影舞者，甚至黑幫勢力介入。

陳沂昨開記者會控訴暴力，一度與母親相擁痛哭；她說只是說真話，竟然要受暴力威脅。陳沂曾因個資爭議提告「雞排妹」鄭采勻，日前網紅Toyz遭「超哥」當街毆打，公開力挺Toyz，當時曾提及「下個被打可能是我」，一語成讖。