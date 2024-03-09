盧秀燕力挺部屬：揭露食安了不起

行政院食安辦昨對台糖梅花豬肉含西布特羅事件表示，無法排除實驗室汙染，但也無法證實；台中市長盧秀燕昨在議會表示，「市府食安處沒有妥協、勇於揭露，維護市民食安，我認為他們非常了不起」。

台中市議會昨舉行臨時會專案報告議程，針對中央公布台糖瘦肉精事件調查結果，議會藍綠黨團都甲級動員，在行政院食安辦記者會後，綠營發動攻勢，質疑瘦肉精事件是「藍色織豬網」，要求盧秀燕回應。

民進黨議員江肇國質詢指中央並未排除台中食安處有實驗室汙染，問盧秀燕要不要向大眾表示「台糖豬肉沒有問題」，且不要再硬拗了。盧表示，「報告議員，我不能如你所希望的違背良心說台糖豬肉沒有問題。」在場的國民黨議員李中大聲叫好。

綠營議員鼓譟質疑，盧秀燕接著提高音量說，「我對食安處有信心，感謝他們沒有妥協、勇於揭露，維護市民食安，沒有受到政治壓力而把事情包庇下來，我認為他們非常了不起」。

針對中央提出的諸多疑點，國民黨議員吳瓊華表示，「這樣也不是，那樣也不是，（中央）等於都沒說。」吳表示，衛生局如果第一時間不公布台糖豬肉有瘦肉精，就像現在到處流竄的蘇丹紅，大家現在都還在吃，甚至還有業者隱匿、說謊。

台中市議員陳文政也表示，台糖瘦肉精事件，台中市食安處從驗出、複驗到下架，只用八天時間；中央早在去年五月就在邊境發現蘇丹紅，至今拖了七個月才公布、逐批檢驗，已有幾萬公斤下肚，是標準的人禍。