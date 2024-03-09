瘦肉精風波 食安辦：不排除檢驗階段受汙染

台中市政府日前驗出一盒台糖豬肉片含瘦肉精西布特羅，行政院食品安全辦公室主任許輔昨天表示，經專家會議結論，此次台糖豬肉驗出西布特羅定調為單一檢體事件，食品供應鏈未受到汙染，沒食安風險；無法完全排除檢驗階段受汙染風險，也未能證實檢驗階段受汙染。不過，食藥署副署長林金富表示，會議結果就是「沒有結論」。

食安辦公室昨天公布台糖豬肉片含瘦肉精西布特羅調查結果，許輔指出，農業部跟食藥署擴大檢驗九二一件，皆未檢出含有乙型受體素，顯示供應鏈未受到汙染。但在檢驗階段，該單一檢體雖經複驗確含西布特羅，然而實驗室管理未臻完善，且該單一檢體在檢體袋開封前並未保持完整狀態，無法完全排除但也未能證實本事件檢驗階段受汙染。

而食安辦昨天公布農業部、衛福部食藥署專家會議紀錄，多達六十七頁。依會議紀錄內容，多名專家質疑台中市食安處實驗室操作出問題，並以實驗室汙染作為假設，不斷猜測台中市食安處的檢驗有問題。如紀錄中，有專家指出，台中市食安處檢出西布特羅的含量低，檢體打開時是否是完整包裝，為釐清案情關鍵，並質疑台中市府年前檢驗樣品較多，但實驗流程規畫不到位。

同一位專家，在會議中懷疑，可能是「千面人」在賣場肉品中加入西布特羅，該包肉品又遭食安處採樣，才會驗出西布特羅，要求提交賣場監視器。與會的另一位專家也說，食安處應把實驗室監視畫面交出給專家評估。會議中，台中市食安處回應，食藥署已請警方保七總隊調閱監視器，必須請中央說明。

各方專家一番圍剿後，仍未得出結論。中市食安處人員離席前強調，若沒有明確證據指出實驗室操作過程不當、造成汙染，希望專家會議以及中央對外說明時，不要用推測、懷疑、可能的口吻或紀錄，來說明實驗室有汙染。