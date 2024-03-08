台糖瘦肉精調查 衛福部將檢討檢驗與發布流程

台糖瘦肉精案調查結果今天出爐，衛福部公開67頁專家會議紀錄並指出，雖討論不足以作成結論，無法排除或證實檢驗受污染，但將儘速檢討檢驗報告及新聞發布流程，避免衝擊產業。

台糖豬肉疑有瘦肉精案源於農曆年前，台中市政府指出，在台糖安心豚梅花肉片中驗出農業部禁用的動物用藥瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），但後續衛福部食藥署及農業部擴大追查921件皆未檢出，僅於複檢同一問題肉品剩餘檢體時仍檢出微量。

為追查原因，衛福部與農業部2月下旬分別召開專家會議，今天由行政院食品安全辦公室說明調查結果指出，經專家會議結論，此次台糖豬肉驗出西布特羅定調為單一檢體事件，可排除其他階段受污染風險，但無法排除也未能證實檢驗階段受污染風險。

衛福部同步公開共計67頁的衛福部專家會議紀錄，並發布新聞稿表示，衛福部專家會議對相關事項均有發言討論，但未做出結論。

衛福部表示，會後經向所有專家一一確認，討論不足以作成結論，同意會議紀錄以專家發言紀錄為之；這次台糖豬肉驗出西布特羅屬於單一檢體事件，對精進台灣食安管理也有正面作用，中央與地方政府將儘速會商檢討檢驗報告及新聞發布流程，避免衝擊產業。

衛福部表示，根據專家會議的討論，在檢驗階段，經查該實驗室的標準品保存防潮櫃鎖匙插在櫃上未實質上鎖；該單一檢體在開封採檢袋前，已經過3次反覆冷凍解凍，顯示檢體的保存與操作有缺失。

另一方面，衛福部說，該單一檢體於打開採檢袋前，在台糖包裝及採檢袋間已產生血水，顯示檢體袋內的台糖原包裝於檢體袋開封時已有破損，非屬完整受檢狀態。檢視前處理操作過程錄像未發現異常，且標準品保存及取用、檢體樣本拆封均質、淨化檢驗均在不同房間，亦未發現異常。

此外，該實驗室對該單一檢體進行3次取樣分析，並經過22次重複檢驗，定量值高低超過10倍，超越正常誤差範圍，顯示檢驗的可重複性有疑慮，也顯示西布特羅在檢體中的濃度分布不均勻；因多次定量值高低差距極大，故實驗室出具最終報告值的判斷方式，亦未盡合理。