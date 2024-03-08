快訊

師生總動員！中興大學人工湖清淤 意外撈出20年前Nokia手機

北市二殯新禮廳出包！告別式才辦一半 「天花板塌落」砸傷長者

高雄「三大重劃家族」之一谷樹建設前董事長傳離世 公司發聲了

台糖瘦肉精調查 衛福部將檢討檢驗與發布流程

中央社／ 台北8日電

台糖瘦肉精案調查結果今天出爐，衛福部公開67頁專家會議紀錄並指出，雖討論不足以作成結論，無法排除或證實檢驗受污染，但將儘速檢討檢驗報告及新聞發布流程，避免衝擊產業。

台糖豬肉疑有瘦肉精案源於農曆年前，台中市政府指出，在台糖安心豚梅花肉片中驗出農業部禁用的動物用藥瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），但後續衛福部食藥署及農業部擴大追查921件皆未檢出，僅於複檢同一問題肉品剩餘檢體時仍檢出微量。

為追查原因，衛福部與農業部2月下旬分別召開專家會議，今天由行政院食品安全辦公室說明調查結果指出，經專家會議結論，此次台糖豬肉驗出西布特羅定調為單一檢體事件，可排除其他階段受污染風險，但無法排除也未能證實檢驗階段受污染風險。

衛福部同步公開共計67頁的衛福部專家會議紀錄，並發布新聞稿表示，衛福部專家會議對相關事項均有發言討論，但未做出結論。

衛福部表示，會後經向所有專家一一確認，討論不足以作成結論，同意會議紀錄以專家發言紀錄為之；這次台糖豬肉驗出西布特羅屬於單一檢體事件，對精進台灣食安管理也有正面作用，中央與地方政府將儘速會商檢討檢驗報告及新聞發布流程，避免衝擊產業。

衛福部表示，根據專家會議的討論，在檢驗階段，經查該實驗室的標準品保存防潮櫃鎖匙插在櫃上未實質上鎖；該單一檢體在開封採檢袋前，已經過3次反覆冷凍解凍，顯示檢體的保存與操作有缺失。

另一方面，衛福部說，該單一檢體於打開採檢袋前，在台糖包裝及採檢袋間已產生血水，顯示檢體袋內的台糖原包裝於檢體袋開封時已有破損，非屬完整受檢狀態。檢視前處理操作過程錄像未發現異常，且標準品保存及取用、檢體樣本拆封均質、淨化檢驗均在不同房間，亦未發現異常。

此外，該實驗室對該單一檢體進行3次取樣分析，並經過22次重複檢驗，定量值高低超過10倍，超越正常誤差範圍，顯示檢驗的可重複性有疑慮，也顯示西布特羅在檢體中的濃度分布不均勻；因多次定量值高低差距極大，故實驗室出具最終報告值的判斷方式，亦未盡合理。

台糖 瘦肉精 豬肉

延伸閱讀

農業部專家會議結論 禁用瘦肉精年檢6千件已足夠

台糖：梅花肉片蒙冤 不排除採取法律行動

瘦肉精西布特羅會議 中市食安處遭圍剿：不應影射實驗室汙染

影／西布特羅事件疑雲重重 綠營議員邀盧秀燕吃豬遭拒

相關新聞

農業部專家會議結論 禁用瘦肉精年檢6千件已足夠

針對台糖1包豬肉檢出瘦肉精西布特羅疑雲，農業部今天首度公開內部專家會議紀錄，結論包含無事證顯示台糖使用西布特羅養豬，而且...

台糖：梅花肉片蒙冤 不排除採取法律行動

台糖梅花肉片西布特羅事件調查出爐，行政院食安辦公室8日表示，排除西布特羅流入農業、豬隻畜養階段、屠宰分切階段、販賣階段受...

瘦肉精西布特羅會議 中市食安處遭圍剿：不應影射實驗室汙染

台糖安心梅花豬肉片被台中市政府驗出含有不得檢出的瘦肉精西布特羅，但其來源成為懸案。行政院食安辦今天把農業部、食藥署專家會...

「天選之肉」瘦肉精台中實驗室4大疑點？ 中市府釋疑

食藥署與台中市政府同步複驗出同一盒台糖冷凍梅花豬肉片含有瘦肉精「西布特羅」引爭議，行政院食安辦公室今說明西布特羅事件調查...

【重磅快評】既無汙染證據 為何不給台中「清白」？

「非系統性事件」一詞常掛行政院長陳建仁嘴上，在瘦肉精事件中，陳屢以單一事件砲轟台中市府，食安辦配合行事，調查報告指向實驗...

影／西布特羅事件疑雲重重 綠營議員邀盧秀燕吃豬遭拒

台中市日前驗出台糖豬肉製品含有西布特羅瘦肉精的重大食安事件，今天藍綠兩陣營在台中市議會進行言詞交鋒。民進黨議員鄭功進在質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。