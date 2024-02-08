親戚家走春、拜訪男女友父母！長輩最愛十大過年禮盒 春節送禮不煩惱

過年送禮怎麼挑？

農曆新年到來，在充滿團聚的節慶氛圍裡，不免俗要到親朋好友或另一半的家中拜訪，這時候肯定要帶伴手禮，送上新年祝福討個吉祥如意！不過，送出去的伴手禮不僅要看起來漂亮體面，也要讓收禮人感到開心，你知道怎麼挑選嗎？

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出長輩們最喜歡的十大過年禮盒，讓你春節期間送禮不煩惱，帶著最體面的心意快樂團聚！

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No.10 人蔘禮盒

隨著大家對於健康意識的提升，挑選給長輩的禮盒時，許多人會以「健康」作為其中的標準。珍貴養生的「人蔘禮盒」受到不少網友推薦，保留人蔘的精華，由內而外的幫助長輩調理健康。

人蔘禮盒送給長輩補充精神相當適合，網友分享良好的送禮體驗，「長輩很適合補身體，好氣色迎接一整年」、「除了人蔘本身看起來很高級之外，禮盒包裝也很大氣，拿出來送長輩完全不會輸」。

No.9 蜂蜜禮盒

蜂蜜禮盒通常包裝精美，玻璃罐中裝著金黃色的蜂蜜，光是看著都讓人心情好起來，這款好物不論是單獨泡來喝，或是加入料理中都相當適合，對於長輩來說方便又簡單。

雖然都是蜂蜜，但不同蜂蜜風味各異，網友特別提醒挑選蜂蜜禮盒時，還是要先了解長輩是否有糖尿病等問題，避免不小心踩雷，「早上來一杯蜂蜜檸檬開啟美好的一天」、「蜂蜜禮盒真的很不錯，還能泡茶，但還是盡量不要送給高齡的長輩」。

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No.8 雞精禮盒

逢年過節想要向長輩表達關心，許多人的最佳選擇就是「雞精禮盒」，小小一瓶蘊含大大心意，經過高溫高壓的燉煮後，能夠濃縮一整隻雞的營養，幫長輩們好好補身體。

除了雞精之外，網友也很推薦滴雞精，「滴雞精喝起來比較好喝，跟一般的雞湯喝起來很相似」、「想要幫長輩補身體，真的可以考慮送雞精禮盒」、「雞精就是安全牌，健康簡單，長輩收到也會很開心」。

No.7 酒類禮盒

重要時刻不可或缺的「酒」，拿來送禮絕對不失面子！尤其是在過年期間，餐桌上不能沒有酒的存在，不論是威士忌、紅酒還是啤酒，都能起到助興的效果，讓大家歡聲笑語之中團聚乾杯。

在送禮的酒類當中，網友大推威士忌禮盒，「威士忌禮盒的包裝都很浮誇，很適合拿來送長輩或是重要的人，相當大氣」、「身為一個無酒不歡的人，過年收到酒真的覺得超讚」，「而且馬上就可以開來喝，助興一下」。

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No.6 烏魚子禮盒

每到過年期間，將金黃燦爛的烏魚子搭配酒香炙烤，就是非常棒的一道高級料理！烏魚子為台灣冬季重要的漁獲，在許多長輩眼裡是相當高檔的食材。過年團圓時吃烤烏魚子還有著「多子多孫」的寓意。

許多網友推薦，長輩喜歡烏魚子、更是過年必備的年菜，「每次過年都會看到烏魚子，看久了就覺得烏魚子就是過年」、「烏魚子除了很適合當年菜，也很適合大家在閒聊的時候，當作下酒菜來配」。

No.5 茶葉禮盒

不少長輩們都有喝茶的習慣，在過年期間一起泡上一壺，全家團圓時間好好聊天享受最單純的美好。茶葉禮盒的包裝，大多都相當精美好看，拿來送給長輩絕對不會出錯！

茶葉的保存期限較長，較沒有過期壓力，也讓網友大推「過年送茶葉可以喝一整年！」、「長輩都很喜歡收到茶葉，不只好看，長輩收到也是開心」、「有些長輩很會品茶，記得不要送太廉價的」。

No.4 海鮮禮盒

高檔海鮮要好吃最講求新鮮，大多需要冷藏冷凍，運送過程也需要特別小心，加上價格較高，許多家庭不常在日常生活中食用，過年收到海鮮禮盒，都會相當開心。

有網友特別提醒，送海鮮雖然顯得相當大氣，但也有一定的風險，「如果收禮人不敢吃、不會處理反而出問題」、「送海鮮就怕萬一對方不會處理變負擔」、「可以買生食級干貝、大蝦這種較容易處理又美味的海鮮」。

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No.3 中式糕點禮盒

想在過年期間加強傳統的儀式感，非常推薦送給親友長輩「中式糕點禮盒」，近年來有很多適合長輩的健康無添加傳統糕點，搭配充滿春節元素的禮盒包裝，讓過年團圓氛圍感瞬間爆棚。

此外，如果選擇大餅還象徵著團圓，簡單的禮物也有著深深的寓意，「過年送傳統糕點長輩都會很開心，就是最有儀式感的禮盒」、「大餅就是在重要的節日會出現的，長輩普通都很喜歡」。

No.2 肉製品禮盒

肉製品禮盒相當多樣，除了豬肉、牛肉等肉品之外，還有香腸、肉酥、豬肉乾等，深受長輩喜愛，對於家庭主婦來說更是絕佳的禮盒，過年期間還能直接讓年菜升級，多一道好料給大家享用。

不過，生肉禮盒要特別注意保存問題，「記得送禮的時候，要提醒收禮人要不要冷藏或冷凍！相當重要」、「生肉的話還是不太建議，但如果是肉乾或是肉紙那些感覺很不錯」。

No.1 水果禮盒

水果禮盒是新年期間拜訪長輩首選禮盒！顧慮到健康、老少咸宜，不同的水果還代表不同寓意，讓禮盒不只是禮盒，更是富含著送禮人的祝福，不少網友認為是萬年不敗的送禮首選。

近年水果禮盒包裝也越來越高級，讓大家前往走春送禮時更體面，「送草莓都會受到小孩們的喜愛與歡呼」、「蘋果禮盒絕對不會出錯，平平安安，大家幾乎都能接受」、「有些水果禮盒看起來超高級，送出去超有面子」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月23日至2024年01月22日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『長輩喜歡的過年禮盒』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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