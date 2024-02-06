2024最新17檔刮刮樂攻略「中獎機率」公開！ 專家推薦100至2000元價位的最佳選擇

2024龍年行大運之新年期間的刮刮樂攻略

獎項的部分已經把大於五千塊（不含）的獎額計算20％的分離課稅。

每百元「預期」可回收金額的意思是你每花一百元購買彩券、「預期」可以拿回來的錢，不代表一定拿得回來。

這次臺彩網頁改版，不知道是故意還是工程師有問題，叫不出去年年底發行的刮刮樂公告、即便用關鍵字去Google也沒有，也就是說可能目前在市面上依然還繼續販售的標的並沒有被統計進來，這次只能統計2024年1月1號後發行的龍年主題刮刮樂共計17檔。

幾點溫馨提醒：

1.每年都要講一次，所有獎券期望值都還是負的，量力而為。小賭怡情安家、大賭富國興邦。

2.售價1000元的「1,200萬大吉利」在計算扣稅後小勝售價2000元的「2,000萬超級紅包」，是目前能統計的標的中期望值最高的。所以如果要買整本、請買一千元的。

3.售價2,000元的「2,000萬超級紅包」因為獎項中有2024賓士車GLA180，參考官網公告2023車款價203萬已算進期望值中（扣10%稅），但還是要合併個人所得稅申報又要牌照稅幹嘛的，所以2000元那款期望值可能還更低一些。

4.每個檔位最佳解：

2000元：僅一檔「2,000萬超級紅包」 1000元：僅一檔「1,200萬大吉利」 500元：「五路財神」 300元：僅一檔「無敵開獎機」 200元：「恭喜發財」 100元：「良橙吉時」

6.這次有中獎率100%的彩券，為售價500元的「金龍獎」，只是100元小獎數量超過發行張數的一半，所以如果只是想要體驗中獎的感覺而不在乎損益，這款挺適合。

7.新的一年，祝福大家平安、喜樂。如果運氣好、刮刮樂有賺錢，行有餘力可以跟他人分享這份喜悅，總會有人比你更需要這筆錢，就像我們在路邊買彩券也是在幫助他們一樣，這世界需要多一點好心人。

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