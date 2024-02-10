老少咸宜 物理治療師簡文仁推薦6步道走春

龍年到，大年初一開始走春囉！知名物理治療師簡文仁推薦全台6條適合走春的步道，分別是北部陽明山「擎天崗環形步道」、金山「獅頭山公園步道」、南投「日月潭環湖步道」、屏東潮州「泗林健走步道」、花蓮「太魯閣砂卡礑步道」及台東「大坡池步道」。今天至初六有步道系列報導，祝福大家平安健康、吉祥如意。

春節假期是親友團聚時刻，除了團圓聚餐外，不妨相邀「走春」。簡文仁表示，「步道健走」是走春最好的方式，台灣的健走步道非常多，走春時不必選太具挑戰性的步道，希望基金會「精采一條路」書中有挑選出100條好走的步道，因此推薦台灣6條適合闔家走春的步道，不僅能增進親友互動，又能增加身體活動的機會。

簡文仁指出，挑選這6條走春步道，均是交通方便、路程難度不高、平緩的步道，很適合腳力較差的年長者前往走春，並且可以順遊探訪附近其他景點及吃吃美食。

簡文仁(右)帶路過年走春，首站到擎天崗環形步道。 惠弘裕／攝影

初一走春 擎天崗環形步道 大草原樂逍遙

擎天崗是一大片遼闊的大草原，以前是養牛的牧場，目前規畫了一條「環形步道」，是台北市近郊適合走春的步道。知名物理治療師簡文仁說，這個環形步道就在草原上，步道很平緩，沒有很高、上階下階爬坡的問題，可以慢慢的走路，有時雲霧裊裊，身處其中感覺滿不錯的。

無處遮陽 適合晨昏慢走

擎天崗環形步道位於台北市陽明山，簡文仁說，到此地的交通很方便，路程難度不高，要走遠走近可以自己決定，它是一個很空曠的地方，一大缺點就是太空曠而沒有遮陽，建議可在傍晚或早上或天氣不錯的時候去走一走。

附近還有冷水坑、絹絲瀑布、小油坑、竹子湖、八煙溫泉等陽明山系景點，整個view很好，也可以順遊走春，泡泡溫泉、吃美食。

陽明山國家公園全球資訊網公開資料指出，擎天崗環形步道以擎天崗嶺頭喦的土地公廟為起點，行經擎天崗草原中央步道、陽明山牧場教育解說中心、往竹篙山碉堡之叉路口、金包里大路城門，最後再回到起點的擎天崗嶺頭喦，全線形成一條環狀步道，長約2.4公里，路程約1小時。

視野開闊 眺望鄰近山岳

步道沿線視野開闊，以眺望鄰近的七星山、七股山、磺嘴山、竹篙山等山岳景觀為主要特色，偶爾可見放牧牛隻漫步於草原上；擎天崗草原地勢平坦開闊，夏季艷陽高照，無避蔭之地，亦有「太陽谷」之稱。

石砌小廟 約200年歷史

值得一提的是，嶺頭嵒的土地公，是擎天崗頗負盛名的土地公廟，其實在廟的後方，還有一座石砌小土地公廟，為清朝末期建的，是金包里大路（魚路古道）沿途歷史最悠久的土地公廟，約有200年歷史。

●地址：台北市士林區菁山路101巷

●擎天崗遊客服務站 02-2861-5404

●陽明山國家公園管理處 02-2861-3601

日月潭環湖步道。記者王郁婷／攝影