綠電不足 環團倡企業自發自用

綠色和平昨發布「RE 10X10 企業綠電倡議二○二三年度報告」，內容指出因供給總量不足、取得困難、價格不透明等原因，成為企業投入綠電市場的隱憂；綠色和平建議企業應擴展「自發自用」模式，也可透過「轉供自用」及「自備電廠」等方式取得綠電，呼籲政府透過政策鼓勵，改善目前綠電市場的困境。

綠色和平氣候與能源專案主任方君維指出，目前企業平均電價為三點一二元、綠電轉供的平均單價約為五點七元、採購再生能源憑證每度電約七點七五元，但光電自發自用成本，每度約二點六八元。業者不願使用憑證購買綠電的原因為得標不易及無法預期價格，不願綠電轉供的原因為價格過高，自發自用則因場地受限。

方君維表示，台灣也存在再生能源總量供應不足、不易取得綠電的狀況。截至去年十二月止，台灣再生能源的發電總量約為二二九點六億度，卻只發放一二八點三萬張憑證，等於市場中的綠電，僅有總量的百分之五點六，可供企業取得。

方君維建議，企業應擴展自發自用模式取得綠電，也可透過「轉供自用」或「自備電廠」擴展多元自發自用。轉供自用為企業透過在第三地興建再生能源設備，再將綠電轉供；自備電廠則為企業與能源業者，共同持股開發再生能源案場，以更高度掌握綠電來源且增加供應。

氣候與能源專案經理陳詠仁也指出，面對再生能源連年發展，無法達成政策目標的困境，政府須提出以財政工具鼓勵企業投入多元自發自用模式，並輔導企業從綠電消費者轉型為產銷者。